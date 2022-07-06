Экскременты дельфинов спасут коралловые рифы – ученые написали про это отдельный доклад

Дельфины отдыхают в коралловых лагунах – и заодно помогают им

Ученые наблюдали за длиннорылым продельфином (Stenella longirostris) в Индийском океане у Мальдивских островов и архипелага Чагос. Это один из самых распространенных видов китообразных в коралловых атоллах (лагунах).

Во второй половине дня они охотятся, а в первой – отдыхают посреди кораллов. «Просто ходя в туалет в мелководных лагунах атолла, эти дельфины представляют жизненно важные питательные вещества для кораллов», – сказал Том Летессиер, автор исследования Зоологического общества Лондона (ZSL).

Хищники часто переносят питательные вещества из одной экосистемы в другую и выполняют тем самым важные экологические функции. Длиннорылые дельфины – не исключение. Они насыщают кораллы азотом, необходимым рифам для устойчивости.