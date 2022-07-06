Экскременты дельфинов спасут коралловые рифы – ученые написали про это отдельный доклад
Обесцвечивание коралловых рифов стало одним последствий глобального потепления. Уже 20% безвозвратно разрушены, 70% оставшихся находятся под угрозой. Ученые ищут разные способы их сохранения, одним из них стало использование экскрементов дельфинов.
Дельфины отдыхают в коралловых лагунах – и заодно помогают им
Ученые наблюдали за длиннорылым продельфином (Stenella longirostris) в Индийском океане у Мальдивских островов и архипелага Чагос. Это один из самых распространенных видов китообразных в коралловых атоллах (лагунах).
Во второй половине дня они охотятся, а в первой – отдыхают посреди кораллов. «Просто ходя в туалет в мелководных лагунах атолла, эти дельфины представляют жизненно важные питательные вещества для кораллов», – сказал Том Летессиер, автор исследования Зоологического общества Лондона (ZSL).
Хищники часто переносят питательные вещества из одной экосистемы в другую и выполняют тем самым важные экологические функции. Длиннорылые дельфины – не исключение. Они насыщают кораллы азотом, необходимым рифам для устойчивости.
Азот помогает кораллам восстановиться после обесцвечивания
Ученые подсчитали, что стая дельфинов оставляет около 288 килограммов азота в кораллах за год. Это количество «существенно влияет» на восстановление обесцветившихся кораллов, говорится в исследовании.
Хотя коралл и способен питаться самостоятельно, основную часть его потребностей удовлетворяют живущие в нем водоросли. Они преобразуют минеральные соли и питают коралл, а тот, в свою очередь, остается для водорослей «домом».
Больше трети населения Земли живет в прибрежных зонах – и зависит от кораллов
Вымирание кораллов становится не только экологической, но и социально-экономической проблемой. Они защищают жителей прибрежных зон от последствий штормов, обеспечивают местные предприятия турпотоком служат источником песка для пляжей, говорится в докладе ООН.
Жизнь 3,1 миллиарда людей (40% населения Земли) связана с деятельностью кораллов. Именно поэтому проблема их восстановление так волнует ученых.
Обесцвечивание кораллов происходит при гибели водорослей. Это случается из-за загрязнения окружающей среды, бактерий или повышения температуры воды. Самый яркий пример – обесцвечивание Большого кораллового рифа.
Роль дельфинов в таком контексте становится крайне важной. «Здорово обнаружить важный механизм, с помощью которого поведение дельфинов может поддерживать здоровье рифов», – говорит Том Летессиер, автор исследования.