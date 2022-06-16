У побережья Колумбии найден корабль с сокровищами на $17 млрд: ЮНЕСКО призывает их не трогать, а претендуют Испания и Боливия

Как корабль с сокровищами затонул 300 лет назад

Вот как это произошло:

В конце XVII века испанцы построили корабль «Сан-Хосе». Это был один из кораблей, которые перевозили из испанских колоний в Европу золото, драгоценности и табак.

В 1708 году «Сан-Хосе» следовал из Панамы в Картахену (сейчас – колумбийский город) вместе с другими галеонами – «Сан-Хоакин» и «Санта-Крус». Там они планировали укрыться от сезона ураганов.

8 июня они столкнулись с британской эскадрой, которая вышла в море атаковать испанский флот.

⚔️ «Санта-Крус» был захвачен.

⚔️ «Сан-Хоакин» отступил, а потом успел добраться до Картахены – британцы не стали атаковать порт.

⚔️ «Сан-Хосе» повезло меньше всех – снаряд угодил в пороховой погреб. Последовал взрыв, после чего корабль затонул. Из 600 членов экипажа и пассажиров выжило только 11.

В английской историографии этот бой обозначен как «Первое морское сражение у Картахены-де-Индиас». В испанской – «Битва при Бару». Бару – это остров неподалеку от Картахены.