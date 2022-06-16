У побережья Колумбии найден корабль с сокровищами на $17 млрд: ЮНЕСКО призывает их не трогать, а претендуют Испания и Боливия
Подтверждение из июня 2022-го: у побережья Колумбии действительно найден затонувший корабль с гигантским количеством сокровищ. Если раньше об этом больше говорили вслух на основании каких-то находок и документов, то теперь появились фотографии и видео.
Корабль затонул более 300 лет назад. Вот что в нем было тогда, а теперь лежит на дне морском. Там пушки, монеты, золотые слитки, фарфоровая посуда, кувшины:
Как корабль с сокровищами затонул 300 лет назад
Вот как это произошло:
В конце XVII века испанцы построили корабль «Сан-Хосе». Это был один из кораблей, которые перевозили из испанских колоний в Европу золото, драгоценности и табак.
В 1708 году «Сан-Хосе» следовал из Панамы в Картахену (сейчас – колумбийский город) вместе с другими галеонами – «Сан-Хоакин» и «Санта-Крус». Там они планировали укрыться от сезона ураганов.
8 июня они столкнулись с британской эскадрой, которая вышла в море атаковать испанский флот.
⚔️ «Санта-Крус» был захвачен.
⚔️ «Сан-Хоакин» отступил, а потом успел добраться до Картахены – британцы не стали атаковать порт.
⚔️ «Сан-Хосе» повезло меньше всех – снаряд угодил в пороховой погреб. Последовал взрыв, после чего корабль затонул. Из 600 членов экипажа и пассажиров выжило только 11.
В английской историографии этот бой обозначен как «Первое морское сражение у Картахены-де-Индиас». В испанской – «Битва при Бару». Бару – это остров неподалеку от Картахены.
Что за сокровища были на корабле «Сан-Хосе» и как его нашли
Почти 300 лет местонахождение корабля было загадкой.
🟡 1981 году одной из первых о его обнаружении заявила компания Sea Search Armada (SSA). Она предложила колумбийскому правительству сделку по разделу сокровищ. Колумбия даже согласилась на долю SSA в 35%, но договориться не удалось – ни контракта, ни разрешений.
Позже парламент Колумбии принял закон о передаче всех сокровищ в колумбийское владение. Комиссия SSA составляла лишь 5%, да еще и облагалась налогом 45%. Дело вообще закончилось судом.
🟡 В 2007-м Верховный суд Колумбии постановил, что сокровища будут разделены между правительством и исследователями. Притом правительство параллельно отвечало на иски SSA и не признавало, что «Сан-Хосе» находился именно в указанных в деле координатах.
🟡 В 2013-м Колумбия приняла закон: все затонувшие корабли в ее водах – это часть наследия страны. По оценкам правительства, таких кораблей может быть не менее 1200.
🟡 В 2015-м – свершилось! Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил, что «Сан-Хосе» найден. Только не SSA, а военно-морскими силами страны. И место держалось в секрете, чтобы уберечь его от охотников за сокровищами.
🟡 Летом 2022-го появились кадры с затонувшего корабля. Причем неподалеку от него были обнаружены еще два затонувших судна.
🟡 Сантос оценивал стоимость сокровищ в сумму около миллиарда долларов. SSA считает, что они стоят не менее трех миллиардов. В разное время назывались разные суммы – до 17 миллиардов долларов.
Кому принадлежат сокровища – важнейший и самый интересный вопрос
🇨🇴 Колумбия объявила, что галеон – это часть затонувшего наследия, поэтому она обязана защищать корабль и все его содержимое по конституции. Собственностью Колумбии галеон объявил и суд США во время очередного процесса с SSA.
🇪🇸 Испания вмешалась: по мнению правительства, у нее есть права свои права на сокровища. Логика понятна: галеон был испанским и принадлежал испанскому королю.
🇧🇴 Подключилась и Боливия. Тут уже о своих правах заявляет народность Кхара-Кхара. Ведь именно их территории грабились колонизаторами, именно их люди добывали драгоценные металлы для них.
🏳️ ЮНЕСКО вообще призвало прекратить всякие поиски и оставить корабль в покое. Сослалось на культурное наследие. Для ЮНЕСКО было бы проще воздействовать на Колумбию, если бы она подписала Конвенцию по морскому праву. Но этого сделано не было, так что Колумбия действует так, как считает нужным.
Достать сокровища можно, но это очень дорого
И делить их между собой пока рано. Сначала возник вопрос, насколько вообще артефакты сохранились за три сотни лет. Согласно исследованиям, корабль обнаружен на глубине около 600 метров. Но, судя по видео и фото, все в отличном состоянии. Морских обитателей на такой глубине не так много, настолько глубоко не проходит солнечный свет.
Шансы на то, что сокровища удастся вытащить, есть. И неплохие. Но и траты будут серьезными – 70 миллионов долларов. Правительство Колумбии планирует построить музей в Картахене специально для найденного корабля и его содержимого. Дальнейшая судьба сокровищ после их спасения – загадка.