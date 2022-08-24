Художник 50 лет делал гигантскую скульптуру-город посреди пустыни в Неваде – как она выглядит и в чем тут идея

Скульптуры традиционно ассоциируются с объектами вроде статуй, барельефов, абстрактных фигур, но еще в середине XX века лэнд-арт художники стали менять представление о таких произведениях, начав вписывать их в природный ландшафт. Осенью 2022 года откроется, вероятно, самая крупная из таких скульптур – «Город».

Сходства с пирамидами и бомбоубежищами – каким получился «Город»

В 1972 году Майкл Хейзер вернулся в США из экспедиции в Египет, взял кредит и купил землю посреди пустыни в Неваде. До ближайшей асфальтированной дороги добираться больше часа, из ближайших соседей – только владельцы ранчо. Кому-то место покажется странным для возведения арт-объекта, но Хейзер посчитал его подходящим. Именно там через 50 лет он завершит постройку «Города».

Внешне скульптура напоминает пустой мотоциклетный трек, растянутый на 2,5 километра в длину и почти на километр в ширину. Посреди него возведены так называемые «комплексы», напоминающие то ли алтари, то ли пирамиды, то ли бомбоубежища.