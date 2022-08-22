Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой
Венера Милосская – одна из самых главных статуй мира, которая хранится в Лувре. Самая узнаваемая ее черта – это отсутствие рук. Почему так получилось и чем еще ценна статуя Венеры?
Как нашли Венеру Милосскую, и почему она стала такой популярной
Вокруг находки Венеры Милосской (или Афродиты, если называть ее в греческой традиции) есть несколько версий. Обычно историки приписывают находку греческому фермеру, у которого в террасе нашлись скульптуры – Венера была разделена на две части: тело с головой и постамент. Также есть версия, что Венеру нашли два грека – отец с сыном исследовали пещеру и там нашли статую.
Точно известно только, что Венеру нашли в 1820 году – и уже через год она оказалась в Лувре. Хотя остров Милос на тот момент контролировала Османская империя. Но каким-то образом статуя оказалась у французских моряков, которые скоро доставили ее в Париж.
И почти сразу Венера Милосская стала важным экспонатом Лувра. Историк Франческо Бонаццоли (исследует, как произведения искусства стали частью массовой культуры) пишет, что Лувр переживал на тот момент большой кризис. Музей лишался коллекции Наполеона – например, Венера Медицейская отправилась назад во Флоренцию. И Франции надо было как-то вернуть Лувру статус.
Тогда газеты стали раскручивать Венеру Милосскую как шедевр античной культуры (а отсутствие рук добавляло ей загадочного шарма). Но многие считали такое внимание искусственным, а саму Венеру – некрасивой. Например, живописец Пьер Ренуар говорила, что «Венера красива, как жандарм».
Но в ХХ веке Венера получила благодарю постоянному переосмыслению культовый статус. Например, Сальвадор Дали считал, что Венера Милосская прибыла из сюрреалистического сна. Он даже сделал ее копию, которая использовалась как шкаф – да, к своей Венере Дали приделал выдвижные ящики.
Что было в руках Венеры, и почему их нет
Спор, где верного ответа не будет – что было в руках Венеры Милосской? Ответы разные: от зеркала до копья. Достоверных свидетельств нет – в архивах сохранились разные свидетельства людей, которые утверждали, что видели левую руку Венеры, которая сжимала яблоко. Но уровень достоверности у таких заявлений спорный.
Но пока самый популярный и аргументированный ответ дает археолог Элизабет Барбер, которая считает, что Венера занимается пряжей. И поэтому появилась версия, что греческий скульптур изобразил проститутку – потому что это было их популярным занятием.
И главный вопрос – почему у Венеры нет рук? Есть исторические байки о том, как за нее боролись французские и турецкие моряки, и так ей сломали руки. Но археологи отвергают версии о том, что Венера была как-то испорчена после находки. Скорее всего, ее нашли уже без рук. Но археологи точно уверены, что руки у Венеры были.
В пользу версии, что Венера занималась пряжей, говорит и 3D-моделирование археологов. Они считают, что Венера находится в неестественной напряженной позе – и объяснить ее можно только пряжей.
Многие не замечают, но у Венеры нет не только рук. У нее нет одной ноги, а также украшений: браслета, сережек и головной повязки. В статуи Венеры были для них специальные крепления.