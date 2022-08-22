Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой

Венера Милосская – одна из самых главных статуй мира, которая хранится в Лувре. Самая узнаваемая ее черта – это отсутствие рук. Почему так получилось и чем еще ценна статуя Венеры?

Как нашли Венеру Милосскую, и почему она стала такой популярной

Вокруг находки Венеры Милосской (или Афродиты, если называть ее в греческой традиции) есть несколько версий. Обычно историки приписывают находку греческому фермеру, у которого в террасе нашлись скульптуры – Венера была разделена на две части: тело с головой и постамент. Также есть версия, что Венеру нашли два грека – отец с сыном исследовали пещеру и там нашли статую.

Точно известно только, что Венеру нашли в 1820 году – и уже через год она оказалась в Лувре. Хотя остров Милос на тот момент контролировала Османская империя. Но каким-то образом статуя оказалась у французских моряков, которые скоро доставили ее в Париж.