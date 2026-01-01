Венера Милосская

Инфо
Древнегреческая скульптура, созданная в период эллинизма между 130 и 100 годами до н. э.
Музей
Лувр
Лента
Материалы
Материалы
Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой
#Венера Милосская
Все материалы