«Эта голова – памятник черепной архитектуры». Как и почему Брюс Уиллис облысел: от подколов друзей до гордости собой

Старшая дочь Брюса Уиллиса объявила, что он завершает карьеру из-за болезни:

«У нашего любимого отца возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности».

Брюс Уиллис – это более сотни фильмов и десятки хитов. Брюс Уиллис – это миллион мемов и классных ролей. Еще Брюс Уиллис – это культовая лысина. О ней он сам говорил так:

«Моя лысина – моя визитная карточка. Не понимаю людей, которые смеются над лысыми. Мне она добавила узнаваемости, а моим ролям – статусности».