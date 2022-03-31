«Эта голова – памятник черепной архитектуры». Как и почему Брюс Уиллис облысел: от подколов друзей до гордости собой
Старшая дочь Брюса Уиллиса объявила, что он завершает карьеру из-за болезни:
«У нашего любимого отца возникли проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности».
Брюс Уиллис – это более сотни фильмов и десятки хитов. Брюс Уиллис – это миллион мемов и классных ролей. Еще Брюс Уиллис – это культовая лысина. О ней он сам говорил так:
«Моя лысина – моя визитная карточка. Не понимаю людей, которые смеются над лысыми. Мне она добавила узнаваемости, а моим ролям – статусности».
«Твоя голова скоро станет похожа на куриное яйцо». Как лысел Брюс Уиллис
Медленно и постепенно. Проблемные места на голове Уиллиса были всегда. Однажды он даже объяснил их своеобразным ростом волос. Но именно процесс облысения начался ближе к середине 80-х. Окончательно и навсегда он побрился наголо в 2006-м на съемках «Крепкого орешка 4.0».
Раньше Брюс Уиллис комплексовал из-за лысины. Во многом из-за подколов от друзей и коллег. Актер Джек Николсон даже говорил ему: «Друг мой, твоя голова вскоре станет похожа на большое куриное яйцо». Уиллис не понимал: «Это обычный процесс в жизни многих людей, но, к сожалению, некоторые дорогие и важные люди в моей жизни с улыбкой обсуждают мою проблему».
Режиссер «12 обезьян» Терри Гиллиам был не из таких и сразу отмечал: «Голова Брюса? Она прекрасна. Она памятник черепной архитектуры. У нее прекрасные очертания».
По некоторым (неподтвержденным) данным, Уиллис пару раз обращался в клинику по пересадке волос. В начале нулевых он пересаживал волосы в проблемные места, но они не прижились. Поэтому Уиллис совсем забросил эту затею.
Как Брюс Уиллис пересмотрел отношение к лысине и начал гордиться ей
🥚 В 2011-м он уже все принял: «Да, я много раз думал о пересадке волос. Но зачем? Это моя природа. Я не хочу менять то, что естественно. Если кому-то не нравится моя идеально гладкая голова, то это его проблемы. Пусть смотрит, терпит и наслаждается. Я поступлю так, как посчитаю нужным».
🥚 А вот еще одна фраза. Она пожестче: «Я видел все эти едкие подколы. Люди думают, что из-за этого ты себя чувствуешь не настоящим мужчиной, потому что теряешь волосы. Я мужчина и надеру зад любому, кто скажет обратное, потому что я лысею. В фильмах я пользуюсь париками. В жизни они мне не нужны».
🥚 Или вот: «Быть лысым – круто. Без волос с идеально гладкой головой я чувствую себя увереннее, чем 40 лет назад, когда были волосы. Смотрю на свои старые фотографии и думаю: «Кто этот парень? Какой же ты нелепый! Я бы на твоем месте сбрил волосы и не стеснялся всяких идиотов».
С волосами Уиллис сыграл больше хороших ролей
В 2018 году сайт BFG сделал небольшое расследование: сколько хороших ролей Брюс Уиллис сыграл с волосами на голове, а сколько – без. Победил первый вариант. Вот лишь часть успешных фильмов, в которых Уиллис снялся еще со своими волосами:
- «Петля времени»;
- «Королевство полной луны»;
- «Планета страха»;
- «Армагеддон»;
- «Пятый элемент»;
- «Крепкий орешек»;
- «Шестое чувство»;
- «Смерть ей к лицу».