У Брюса Уиллиса – проблемы с памятью. Он забывает речь на съемках, а за него говорит дублер
В последние пару дней иностранные медиа собирают слухи вокруг Брюса Уиллиса. Главный посыл – что он болен, и этот недуг может повлиять на его дальнейшую карьеру.
Что известно о болезни Уиллиса
Первые сообщения появлялись еще в 2019 году. На съемках фильма «Стекло» команда регулярно переигрывала сцены с его участием. Потому что он забывал текст. И иногда за него даже говорил дублер – когда по роли он надевал капюшон или был в очках. Пару раз он использовал наушники (по нему получал подсказки), чтобы снимать сцены с первого раза.
Что говорят разные источники:
• 2021 год. Таблоид о жизни звезд ОК написал, что Уиллис отказывался от серьезных ролей из-за проблем со здоровьем.
• В начале 2022 года Уиллиса заметили в аптеке без маски, и сотрудники сделали ему замечание. Тот долго не понимал, что происходит. Потом, правда, опроверг это: «Это была ошибка. Я просто не понимал, почему люди вокруг так сильно возмущаются».
• В феврале, по сообщения ОК, Уиллис продал дом в Лос-Анджелесе и окончательно переехал в Нью-Йорк, чтобы быть всегда рядом с семьей.
Новый виток в этой ситуации случился благодаря комментарию режиссера Мэтта Эскандери. Он снял три фильма с участием Уиллиса – «Ночь в осаде», «Дожить до утра» и «Тяжелое убийство».
Эскандери появился в комментариях к этому видео:
Он писал, что у Уиллиса сейчас проблемы со здоровьем. Один из пользователей предположил, что у Уиллиса сейчас плохо с памятью. Эскандери отвечал: «Да, это правда, мой друг. Я снял с ним четыре фильма, поэтому я знаю, о чем говорю. Это грустная ситуация, когда такая легенда, как Брюс, угасает прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние несколько лет».
Еще несколько комментариев под этим видео:
- Пользователь с ником devin’s videos: «Я знаю немало людей, которые работали над фильмом «Преступный квест». Они рассказывали, что Брюс часто забывал свои реплики. У него были проблемы с изложением мыслей».
- Пользователь с ником Якоб Шмидт: «Я работаю в киноиндустрии Ванкувера. Мои коллеги, снимавшие фильмы с Брюсом Уиллисом, рассказывали: Брюс приходил неожиданно и в свободном расписании. Все сразу же бросали сцены и снимали действия с ним. Он заваливал дубли и пользовался услугами дублеров».
Ни сам Уиллис, ни его окружение никак официально не комментировали информацию и не давали никакой конкретики. В 2020-м Брюс Уиллис рассказывал: «Мне почти 65. Я уже старик, конечно. Свои проблемы есть у каждого человека в моем возрасте. Признаюсь: иногда они меня пугают, но я не хочу говорить об этом».
Что вообще слышно об Уиллисе в последнее время
Брюс Уиллис избегает внимания, он не дает больших интервью. К тому же он отказался от больших кинопроектов и снимается в основном в проходных фильмах. В 2021-м их было восемь. Премия худшего кино создала специальную номинацию для Уиллиса. Об этом мы писали в нашем материале:
Премия худшего кино «Золотая малина» сделала для Брюса Уиллиса отдельную номинацию – ведь он снялся в восьми фильмах за год!
Последнее его громкое появление перед камерами случилось в 2021-м на шоу The One Show на BBC. Периодически он долго подбирал слова для ответов. Вот небольшой отрывок:
Ведущие после интервью сказали, что на настроение и ответы Уиллиса повлияла усталость. Он пошел на шоу сразу же после самолета, из-за чего много терялся.