У Брюса Уиллиса – проблемы с памятью. Он забывает речь на съемках, а за него говорит дублер

В последние пару дней иностранные медиа собирают слухи вокруг Брюса Уиллиса. Главный посыл – что он болен, и этот недуг может повлиять на его дальнейшую карьеру.

Что известно о болезни Уиллиса

Первые сообщения появлялись еще в 2019 году. На съемках фильма «Стекло» команда регулярно переигрывала сцены с его участием. Потому что он забывал текст. И иногда за него даже говорил дублер – когда по роли он надевал капюшон или был в очках. Пару раз он использовал наушники (по нему получал подсказки), чтобы снимать сцены с первого раза.