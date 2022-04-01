география
Угадайте страну по фото: тест на внимательность и знание географии
Правила простые: мы показываем фото, а у вас четыре варианта, чтобы угадать изображенную на фото страну.
Это вторая часть. Мы сделали ее, потому что первая часть теста вам понравилась и собрала много просмотров. Новая версия более сложная. Но не менее увлекательная.
Удачи!
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