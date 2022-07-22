Если вас проглотит кит, вы выживете – они сами выплевывают людей
Медиа вспоминают момент почти двухлетней давности. Две женщины катались на каяке, затем из воды вынырнул горбатый кит и закрыл их в своей пасти. Но тут же выплюнул. Вот как это выглядело:
Как кит проглотил женщин и что с ними случилось. И проглотил ли вообще
Обычно байдарочники катаются в заливе недалеко от пляжа Авила, чтобы понаблюдать за тем, как кормятся киты. Но в тот раз они подъехали прямо в эпицентр.
Женщины выжили и не получили травм. Позже писали, что одна из них, Джули Максорли, в пасти все же не была – она оказалась под водой. «Это произошло уж очень быстро. Перед этим я еще успела подумать: «Ох, надеюсь, мы не будем слишком близко [к киту]. И тут же неожиданно меня швырнуло вверх – и затем я рухнула в воду. Повторюсь, произошло все слишком быстро», – сказала Максорли.
«Мы точно были в том месте, где нас не должно было быть. Урок усвоен», – добавила она. Без потерь, правда, не обошлось – Максорли потеряла ключи от машины.
Вторым участником инцидента была Лиз Коттриэл. Что она вспоминала: «Подумала тогда: «Буду толкаться, оттолкну кита». Очень странная мысль. Думала, что умру, что он приземлится на меня. Следующее, что помню – как нахожусь под водой».
Позже Коттриэл рассказала: подходя к машине потрясла рубашку – и оттуда вывалилась целая гора рыбы.
Были ли похожие случаи
Летом 2021-го 56-летний Майкл Пакард нырнул в воду, чтобы собрать лобстеров со дна – он этим занимается профессионально. Что было дальше по его воспоминаниям:
🐋 Почувствовал сильный толчок и оказался в темноте.
🐋 Чувствовал свое движение и сжатие мышц кита.
🐋 Сначала он подумал, что находится в пасти акулы, но потом обнаружил, что зубов нет.
🐋 Подумал, что умрет и вспомнил о жене и сыновьях.
🐋 Кит выплюнул его: «Он стал трясти головой из стороны в сторону – так я понял, что нахожусь уже снаружи».
🐋 По версии Пакарда, он находился внутри примерно 30-40 секунд.
Пакард обследовался в больнице. У него было повреждение мягких тканей, но переломы не диагностированы. Только вывих колена. Пакард выписался в тот же день.
Как выглядит и чем питается кит
Длина горбатого кита – примерно 13-14 м, в особых случаях – до 18 м. Весит он 30 тонн. Живет на уровне 40-50 лет.
Киты питаются рыбой и моллюсками. К людям они не агрессивны.
Кит проглотил человека: почему это невозможно
Фактически проглотить человека киту не удастся – у него не очень большой пищевод. Поэтому взрослый человек в живот киту никак не попадет. Кит выплюнет человека обратно, как уже не раз делал.
Но в океане все равно есть кому проглотить человека при желании – это может сделать кашалот. Его пищевод намного больше.
Джеймс Бартли: человек, которого проглотил кашалот
Согласно городской легенде, Джеймс Бартли был одним из моряков британского китобойного судна в конце XIX века и был проглочен кашалотом. Он провел там по разным версиям от двух до 16 часов, после чего его без сознания вытащили из желудка кашалота. Следующие пару недель он был в сознании, но мало что понимал вокруг. Окончательно пришел в себя в конце третьей недели.
Часть ученых согласилась с тем, что такое было вполне возможно. Но критика была серьезнее. Биологи сошлись на том, что шансы быть проглоченным и не напороться на громадные зубы кашалота были минимальными, а внутри желудка просто не хватило бы воздуха для дыхания человека. Так что если шансы выжить в пасти у кита – есть, то у кашалота – вряд ли.