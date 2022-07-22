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Если вас проглотит кит, вы выживете – они сами выплевывают людей

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Francois Gohier / Global Look Press

Медиа вспоминают момент почти двухлетней давности. Две женщины катались на каяке, затем из воды вынырнул горбатый кит и закрыл их в своей пасти. Но тут же выплюнул. Вот как это выглядело:

Как кит проглотил женщин и что с ними случилось. И проглотил ли вообще

Обычно байдарочники катаются в заливе недалеко от пляжа Авила, чтобы понаблюдать за тем, как кормятся киты. Но в тот раз они подъехали прямо в эпицентр.

Женщины выжили и не получили травм. Позже писали, что одна из них, Джули Максорли, в пасти все же не была – она оказалась под водой. «Это произошло уж очень быстро. Перед этим я еще успела подумать: «Ох, надеюсь, мы не будем слишком близко [к киту]. И тут же неожиданно меня швырнуло вверх – и затем я рухнула в воду. Повторюсь, произошло все слишком быстро», – сказала Максорли.

«Мы точно были в том месте, где нас не должно было быть. Урок усвоен», – добавила она. Без потерь, правда, не обошлось – Максорли потеряла ключи от машины.

Вторым участником инцидента была Лиз Коттриэл. Что она вспоминала: «Подумала тогда: «Буду толкаться, оттолкну кита». Очень странная мысль. Думала, что умру, что он приземлится на меня. Следующее, что помню – как нахожусь под водой».

Позже Коттриэл рассказала: подходя к машине потрясла рубашку – и оттуда вывалилась целая гора рыбы.

Лиз Коттриэл и Джулии Максорли

CBC

Были ли похожие случаи

Летом 2021-го 56-летний Майкл Пакард нырнул в воду, чтобы собрать лобстеров со дна – он этим занимается профессионально. Что было дальше по его воспоминаниям:

🐋 Почувствовал сильный толчок и оказался в темноте.

🐋 Чувствовал свое движение и сжатие мышц кита.

🐋 Сначала он подумал, что находится в пасти акулы, но потом обнаружил, что зубов нет.

🐋 Подумал, что умрет и вспомнил о жене и сыновьях.

🐋 Кит выплюнул его: «Он стал трясти головой из стороны в сторону – так я понял, что нахожусь уже снаружи».

🐋 По версии Пакарда, он находился внутри примерно 30-40 секунд.

Пакард обследовался в больнице. У него было повреждение мягких тканей, но переломы не диагностированы. Только вывих колена. Пакард выписался в тот же день.

Как выглядит и чем питается кит

Длина горбатого кита – примерно 13-14 м, в особых случаях – до 18 м. Весит он 30 тонн. Живет на уровне 40-50 лет.

Киты питаются рыбой и моллюсками. К людям они не агрессивны.

Пасть горбатого кита

Francois Gohier / Global Look Press

Кит проглотил человека: почему это невозможно

Фактически проглотить человека киту не удастся – у него не очень большой пищевод. Поэтому взрослый человек в живот киту никак не попадет. Кит выплюнет человека обратно, как уже не раз делал.

Но в океане все равно есть кому проглотить человека при желании – это может сделать кашалот. Его пищевод намного больше.

Джеймс Бартли: человек, которого проглотил кашалот

Согласно городской легенде, Джеймс Бартли был одним из моряков британского китобойного судна в конце XIX века и был проглочен кашалотом. Он провел там по разным версиям от двух до 16 часов, после чего его без сознания вытащили из желудка кашалота. Следующие пару недель он был в сознании, но мало что понимал вокруг. Окончательно пришел в себя в конце третьей недели.

Часть ученых согласилась с тем, что такое было вполне возможно. Но критика была серьезнее. Биологи сошлись на том, что шансы быть проглоченным и не напороться на громадные зубы кашалота были минимальными, а внутри желудка просто не хватило бы воздуха для дыхания человека. Так что если шансы выжить в пасти у кита – есть, то у кашалота – вряд ли.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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