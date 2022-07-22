Если вас проглотит кит, вы выживете – они сами выплевывают людей

Как кит проглотил женщин и что с ними случилось. И проглотил ли вообще

Обычно байдарочники катаются в заливе недалеко от пляжа Авила, чтобы понаблюдать за тем, как кормятся киты. Но в тот раз они подъехали прямо в эпицентр.

Женщины выжили и не получили травм. Позже писали, что одна из них, Джули Максорли, в пасти все же не была – она оказалась под водой. «Это произошло уж очень быстро. Перед этим я еще успела подумать: «Ох, надеюсь, мы не будем слишком близко [к киту]. И тут же неожиданно меня швырнуло вверх – и затем я рухнула в воду. Повторюсь, произошло все слишком быстро», – сказала Максорли.

«Мы точно были в том месте, где нас не должно было быть. Урок усвоен», – добавила она. Без потерь, правда, не обошлось – Максорли потеряла ключи от машины.

Вторым участником инцидента была Лиз Коттриэл. Что она вспоминала: «Подумала тогда: «Буду толкаться, оттолкну кита». Очень странная мысль. Думала, что умру, что он приземлится на меня. Следующее, что помню – как нахожусь под водой».

Позже Коттриэл рассказала: подходя к машине потрясла рубашку – и оттуда вывалилась целая гора рыбы.