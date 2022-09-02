Почему обломки «Титаника» уже 110 лет просто лежат на дне и почему скоро они совсем исчезнут

Эксперт по «Титанику» от OceanGate Expeditions Рори Голден рассказал, что даже в 2022 году ученые находят уникальные вещи в деталях корабля. Сам Голден привел в пример надпись Noah Hingley & Sons Ltd. на левом якоре. Ранее никто ее никогда не замечал, хотя Голден изучал все обломки на протяжении десятков лет. На исследование «Титаника» влияет развитие технологий.

Компания OceanGate проводит и погружения к частям корпуса «Титаника» с участием обычных людей. Стоимость такого мероприятия – 125 или 150 тысяч долларов (зависит от конкретного времени). Все длится около недели. Сначала участники находятся на судне поддержки, а затем участвуют в реальной подводной экспедиции. Путь туда-обратно занимает несколько часов.

Погружения к обломкам «Титаника» происходили и раньше. В 2001 году Дэвид Лейбовиц выиграл конкурс от дайвинг-компании Subsea Explorer. Тогда Лейбовиц и Кимберли Миллер опустились к обломкам «Титаника» на аппарате «Мир-1». Там они поженились прямо под водой: все время погружения Лейбовиц и Миллер стояли на коленях. Банальная причина – тесный аппарат.

Вот отдельные кадры с обломками «Титаника»: