Почему обломки «Титаника» уже 110 лет просто лежат на дне и почему скоро они совсем исчезнут
«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Части корабля до сих пор остаются примерно на глубине 3800 метров. Обломки достигли этой отметки за десять минут в момент, когда «Титаник» окончательно погрузился под воду. Многие повреждения корабль получил уже под водой – это касается задней части корпуса. «Титаник» раскололся на две основные части.
Как выглядит «Титаник» в 2022 году – кто нашел обломки и что осталось от корабля
Исследователи из OceanGate Expeditions в сентябре 2022 года показали новое видео в формате 8К. В минутном ролике видны остатки «Титаника» с максимально возможной детализацией. Это первое подобное видео, хотя и другие ролики по теме катастрофы «Титаника» всегда собирали просмотры. Еще одна экспедиция к «Титанику» у OceanGate Expeditions пройдет в 2023 году.
Будет и отдельный фильм. Так корабль выглядит сейчас:
Эксперт по «Титанику» от OceanGate Expeditions Рори Голден рассказал, что даже в 2022 году ученые находят уникальные вещи в деталях корабля. Сам Голден привел в пример надпись Noah Hingley & Sons Ltd. на левом якоре. Ранее никто ее никогда не замечал, хотя Голден изучал все обломки на протяжении десятков лет. На исследование «Титаника» влияет развитие технологий.
Компания OceanGate проводит и погружения к частям корпуса «Титаника» с участием обычных людей. Стоимость такого мероприятия – 125 или 150 тысяч долларов (зависит от конкретного времени). Все длится около недели. Сначала участники находятся на судне поддержки, а затем участвуют в реальной подводной экспедиции. Путь туда-обратно занимает несколько часов.
Погружения к обломкам «Титаника» происходили и раньше. В 2001 году Дэвид Лейбовиц выиграл конкурс от дайвинг-компании Subsea Explorer. Тогда Лейбовиц и Кимберли Миллер опустились к обломкам «Титаника» на аппарате «Мир-1». Там они поженились прямо под водой: все время погружения Лейбовиц и Миллер стояли на коленях. Банальная причина – тесный аппарат.
Вот отдельные кадры с обломками «Титаника»:
Остатки «Титаника» долго никто не находил после крушения. Они были обнаружены только в 1985 году. The New York Times публиковал выдержку об этом из архивной публикации в газете. «Титаник» нашла американо-французская команда исследователей. До нее обломки «Титаника» с помощью различных средств пытались выявить три группы, но у них ничего не вышло.
National Georaphic рассказывал о выводах некоторых экспертов. «Титаник» был обнаружен с помощью специальных подводных аппаратов. Считается, что они могли повредить обломки корабля, когда наткнулись на них под водой. Найти «Титаник» через 73 года после крушения помогли глубоководный аппарат «Арго» и привязанный к нему робот по имени Джейсон.
Группу исследователей возглавлял бывший офицер ВМС США Роберт Баллард. Он рассказывал, что в момент нахождения обломков вся команда праздновала. Но позже сказал, что их не стоит трогать: «На огромной глубине нет света и мало жизни. Это тихое и спокойное место, которое подходит для упокоения останков этой величайшей из морских трагедий. Пусть так и останется».
Достать самые крупные остатки «Титаника» невозможно. Ученые выяснили, что они хрупкие для транспортировки. С 2012 года их официально защищает конвенция ЮНЕСКО. Все еще продолжается спор о человеческих останках. Официально они не найдены (возможно, разложились), но ученые верят: тела могли сохраниться. Уже были обнаружены вещи людей.
Это не значит, что из предметов на затонувшем «Титанике» вообще ничего не поднято на поверхность. Специальные экспедиции проводила компания RMS Titanic, Inc. Она обнаружила чемоданы, в которых сохранились бумажные артефакты (например, билеты). Но даже попытка извлечения оборудования «Титаника» или части его корпуса возможна только по решению суда.
Само нахождение обломков «Титаника» повлияло на научные открытия. Ученые смогли лучше изучить подводный рельеф. Они выяснили, что корабль сильно не погрузился в дно океана из-за шрама от подводного оползня. Еще посмотрели материал, который использовался при строительстве. Он изначально был хрупким – это сказалось на произошедшей катастрофе.
Почему «Титаник» скоро может исчезнуть – куда пропадают обломки корабля
Важно: огромной пробоины на корпусе корабля нет, хотя именно она считалась первоначальной причиной затопления. Зато обнаружены маленькие трещины по всему корпусу – даже в местах, где не было столкновения. Они и привели к быстрому затоплению корабля. Качество материала повлияло не только на катастрофу, но и на последующие разрушения обломков уже под водой.
Один из прогнозов: к 2030 году обломки «Титаника» могут окончательно исчезнуть. Ученые обнаружили бактерии, которые поедают остатки «Титаника». На глубине они легко выживают: люди не могут повлиять на происходящее с «Титаником». Ранее корабль терял 270 кг металла каждый день, находясь под водой. Позже эти темпы замедлились, но опасность остается.
Поэтому сейчас увеличивается количество экспедиций. Цель – лучше изучить оставшиеся обломки «Титаника». Президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш объяснял: «Океан забирает эту штуку. Нам нужно задокументировать это до того, когда все исчезнет или станет неузнаваемым». В 2010-м поедающим «Титаник» бактериям ученые вообще дали такое имя – Halomonas titanicae.
Впервые исследователи заметили бактерии Halomonas titanicae еще в 1991 году. Тогда они поднимали со дна океана отдельные куски металла. В то время они не могли полностью отделить эти бактерии – мешало отсутствие нужных технологий. Только в середине нулевых началось масштабное исследование бактерий. Выяснено: именно Halomonas titanicae разрушают железо.
Когда бактерии Halomonas titanicae и их влияние было окончательно изучены (2010-2011 годы), доктор Генриетта Манн предсказала «Титанику» такой итог: «Я думаю, что «Титанику» осталось лет 15 или 20. Мне не кажется, что это будет слишком долго. Процесс длится уже 100 лет, но в конце концов не останется ничего, кроме пятна ржавчины на дне Атлантики».
Как быстро все может произойти: это показывал специалист по «Титанику» Паркс Стивенсон. Его группа в 2019 году впервые за 14 лет погрузилась к обломкам и увидела значительное ухудшение состояния корабля. Стивенсон рассказывал, что исчезают каюты и рушатся части палубы. Это происходит под влиянием течений, бактерий и солевой коррозии.
Бактерии Halomonas titanicae медленно разъедают корабельное железо: ущерб наносится каждому слою. Обломки разносят и подводные течения. Плохое качество материала ускоряет все процессы. 2030 год – минимальная дата, до которой «Титаник» еще возможно будет изучать. Но существуют и теории, которые утверждают: корабль просуществует под водой еще около 30 лет.