🍅 Испанцы устраивают праздник, где все выходят на улицы города и кидаются помидорами – а потом вместе отмывают стены, дороги, себя

В последнюю среду августа в Испании ежегодно проходит праздник «Томатина». Во время него все кидаются друг в друга помидорами и абсолютно весь город и люди окрашиваются в красный цвет. В 2022-м праздник прошел впервые за несколько лет – раньше его не было из-за пандемии коронавируса.

Вот особенности праздника:

🍅 Все началось в 1945 году – возникла драка около лотков с овощами, в ход пошли и помидоры. Другая версия: на рынке города появился музыкант, который играл плохо – за это его закидали помидорами.

🍅 Во времена Франко праздника не было, но в 1970-х он возродился.

🍅 Фестиваль длится неделю, а томатный бой – в определенный день.

🍅 Все это проходит в испанском городе Буньоле (в провинции Валенсия). Там проживают не более десяти тысяч человек, а число приезжих может достичь еще 40 тысяч. Но сейчас есть ограничение до 22 тысяч.

🍅 Вступительный взнос – примерно $12.

🍅 Помидоров используется около 146 тонн. Сейчас было на 15 тонн меньше из-за роста цен на продукты. Они поставляются городскими властями.

🍅 Организаторы уверяют, что на празднике используются перезрелые помидоры, которые нельзя есть.

🍅 Кидаться можно только раздавленными помидорами, чтобы не нанести травму.

🍅 Закидывание помидорами по всему городу длится примерно час – потом уже кидать нельзя.

🍅 Остатки томатов смывают пожарные автомобили, а люди отмываются в реке.

Вот как все это выглядит. Подвозятся боеприпасы: