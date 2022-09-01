🍅 Испанцы устраивают праздник, где все выходят на улицы города и кидаются помидорами – а потом вместе отмывают стены, дороги, себя
В последнюю среду августа в Испании ежегодно проходит праздник «Томатина». Во время него все кидаются друг в друга помидорами и абсолютно весь город и люди окрашиваются в красный цвет. В 2022-м праздник прошел впервые за несколько лет – раньше его не было из-за пандемии коронавируса.
Вот особенности праздника:
🍅 Все началось в 1945 году – возникла драка около лотков с овощами, в ход пошли и помидоры. Другая версия: на рынке города появился музыкант, который играл плохо – за это его закидали помидорами.
🍅 Во времена Франко праздника не было, но в 1970-х он возродился.
🍅 Фестиваль длится неделю, а томатный бой – в определенный день.
🍅 Все это проходит в испанском городе Буньоле (в провинции Валенсия). Там проживают не более десяти тысяч человек, а число приезжих может достичь еще 40 тысяч. Но сейчас есть ограничение до 22 тысяч.
🍅 Вступительный взнос – примерно $12.
🍅 Помидоров используется около 146 тонн. Сейчас было на 15 тонн меньше из-за роста цен на продукты. Они поставляются городскими властями.
🍅 Организаторы уверяют, что на празднике используются перезрелые помидоры, которые нельзя есть.
🍅 Кидаться можно только раздавленными помидорами, чтобы не нанести травму.
🍅 Закидывание помидорами по всему городу длится примерно час – потом уже кидать нельзя.
🍅 Остатки томатов смывают пожарные автомобили, а люди отмываются в реке.
Вот как все это выглядит. Подвозятся боеприпасы:
И начинается!
Настоящий хаос, но люди счастливы:
Выглядит жутко, но лишь поначалу.
А потом все нужно убирать.
А самим – отмываться:
В 2022-м количество испанцев впервые за много лет превысило число иностранцев на этом празднике. Ранее это число составляло примерно 80% от общего числа участников. Многие из них – из Австралии, Китая и Японии.