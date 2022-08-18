Почему Москву накрыли смог и гарь: что случилось с лесными пожарами в Рязанской области и повторится ли ситуация 2010-го
Лесные пожары в Рязанской области вышли за рамки локального явления. 17 августа в некоторых районах Москвы уже ощущался запах гари. На следующие сутки оказалось, что из Рязанской области в город пришел смог. Параллельно он накрыл и саму Рязань. Теперь на дорогах Подмосковья наблюдается ухудшение видимости. В Спасском и Клепиковском районах Рязанской области ранее был введен режим ЧС.
Почему лесные пожары привели к такой ситуации – откуда они возникли и в чем опасность
Первые серьезные лесные пожары были замечены в Рязанской области еще в начале августа. Тогда было несколько локальных очагов, которые постепенно разрастались. Возможной причиной пожаров назывался антропогенный фактор (влияние человека на природу). Из-за смога от них у людей может наблюдаться ухудшение состояния: кашель, бессонница, недомогание.
Рязанские власти назвали причиной пожаров сухие грозы. Это природное явление, когда капли дождя не достигают земли.
Лесной пожар затронул территории Окского государственного заповедника. РБК взял комментарий у администрации заповедника – она объяснила это именно возобновлением горения на месте старого пожара от начала августа: «Наша команда пожарного тушения работает на месте. Старая площадь закрытого пожара была 100 га, плюс к этому было добавление 1,3 га».
Теперь же в Рязанской области общая площадь, пройденная лесным пожаром, превысила 800 га. Это информация на 17 августа. Сервис «Карта пожаров» показывает две проблемные зоны с пожарами в центральной России. Одна из них – конкретно Рязанская область. Большинство пожаров затрагивают леса рядом с Окским заповедником. Так это выглядит на карте:
Смог от этих пожаров дошел до Москвы утром 18 августа. Запах гари останется в Москве на 36-48 часов. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил такую информацию в телеграм-канале. На это влияют два основных фактора: юго-восточное направление ветра (оно не поменяется) и жаркая температура 31-32 градуса.
Тишковец выложил видео, где показал внешние последствия и распространение смога в Москве:
Рослесхоз выпустил заявление, где обвинил в ухудшении обстановки органы лесного хозяйства Рязанской области. Они скрывали реальные площади пожара, поэтому федеральные силы вовремя не среагировали на ситуацию. Интересно, что Рослесхоз показывал 17 августа рассеивание дыма в Рязанской и Московской областях. Но к 18 августа пожар так и не был локализован:
МЧС Рязани еще 14 августа выпускало предупреждение о высокой пожароопасности. Дальше оно подтвердилось:
Ситуация с пожарами прямо сейчас напоминает обстановку 2010 года. Рослесхоз заранее опроверг, что в Москве может повториться подобное задымление. Напоминаем: тогда смог от пожаров распространялся по центральной России и в основном влиял на Москву. Всего было около 400 очагов возгорания – дымовая завеса образовалась из-за горения торфа.
Так все было в 2010-м:
Как идет борьба с пожарами – когда все закончится и какие последствия уже есть
• «Московская Газета» выпустила репортаж по ситуации с лесными пожарами. Жители рассказывают о пропахших домах и возможном ухудшении обстановки. Москва прислала для тушения три вертолета, Рязань выделила 33 пожарные машины. Люди из деревень скидываются деньгами и создают чаты, чтобы помочь друг другу и пожарным. Пока пожары продолжаются.
• Агентство «Интерфакс» рассказывало 17 августа, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области осложнилась из-за усиления ветра. Сформировался огневой фронт шириной до трех километров. Правительство Москвы отправило для тушения наземную сводную аэромобильную группировку. МЧС России параллельно выделило противопожарный самолет Ил-76.
• Врио губернатора Рязанской области Павел Малков утром 18 августа написал в телеграм-канале, что площадь возгорания сейчас составляет 181 га. Остаются три активных очага пожара. Он рассказывает: «В настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Начинает работать Ил-76, задача – сделать три рейса в первой половине дня».
• Кто и как борется с лесными пожарами. Всего используется 127 различных единиц техники, в тушении участвуют 353 человека. Задействованы автомобили повышенной проходимости и насосно-рукавный комплекс «Шквал». Пока удалось сбить верховой пожар – это информация на утро 18 августа. Общая ситуация по-прежнему остается сложной.
• В Рязанскую область вылетел министр МЧС Александр Куренков – он будет курировать всю дальнейшую работу по локализации пожара. Главное: из-за верхового пожара существовала реальная угроза для жителей Спасского района Рязанской области. Особенно сильно мог пострадать поселок Голованово. МЧС России подтвердило, что ИЛ-76 уже помог его защитить.
Так работает ИЛ-76:
Что происходит в Москве и Рязани – это города, куда пришел смог из лесов в области
Роспотребнадзор выпустил заявление, где посоветовал жителям носить маски на улицах задымленных городов. Сейчас записи об этом нет на сайте, но она сохранилась в новости ТАСС. Рекомендовано не заниматься физкультурой на открытом воздухе и временно сократить пребывание детей на площадках. Возможно ухудшение состояния (одышка, кашель) – тогда нужно идти к врачу.
Что происходит вокруг:
Что люди выкладывают в соцсетях:
Один из очагов пожара обнаружен и во Владимирской области – там горит торф.
Похожее на дымку явление наблюдается и в Санкт-Петербурге, но оно не связано с пожарами в Рязанской области. «Фонтанка» объяснила со ссылкой на городской комитет по природопользованию, что на загрязнение воздуха в Санкт-Петербурге влияют метеорологические факторы. Там ситуация обратная: все формируется из-за высокой температуры воздуха и слабого ветра.