Почему Москву накрыли смог и гарь: что случилось с лесными пожарами в Рязанской области и повторится ли ситуация 2010-го

Почему лесные пожары привели к такой ситуации – откуда они возникли и в чем опасность

Первые серьезные лесные пожары были замечены в Рязанской области еще в начале августа. Тогда было несколько локальных очагов, которые постепенно разрастались. Возможной причиной пожаров назывался антропогенный фактор (влияние человека на природу). Из-за смога от них у людей может наблюдаться ухудшение состояния: кашель, бессонница, недомогание.

Рязанские власти назвали причиной пожаров сухие грозы. Это природное явление, когда капли дождя не достигают земли.

Лесной пожар затронул территории Окского государственного заповедника. РБК взял комментарий у администрации заповедника – она объяснила это именно возобновлением горения на месте старого пожара от начала августа: «Наша команда пожарного тушения работает на месте. Старая площадь закрытого пожара была 100 га, плюс к этому было добавление 1,3 га».

Теперь же в Рязанской области общая площадь, пройденная лесным пожаром, превысила 800 га. Это информация на 17 августа. Сервис «Карта пожаров» показывает две проблемные зоны с пожарами в центральной России. Одна из них – конкретно Рязанская область. Большинство пожаров затрагивают леса рядом с Окским заповедником. Так это выглядит на карте: