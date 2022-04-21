Как дела у собора Нотр-Дам через три года после пожара: для нового шпиля рубят 200-летние дубы, под собором находят саркофаги
Восстановление собора Парижской Богоматери продолжается три года. За это время власти Франции собрали сотни миллионов евро, запустили реставрацию, несколько раз прерывали ее и даже проводили службы в Нотр-Даме.
Рассказываем главное о происходящем с собором после пожара.
Пожар тушили восемь часов (помогали даже роботы), крыша и шпиль обрушились
Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. Возгорание произошло в задней части кровли, потом огонь охватил крышу – и примерно через два часа после начала она и 96-метровый шпиль обрушились.
Собор закрылся для туристов еще до возгорания, а сотрудников быстро эвакуировали, поэтому жертв удалось избежать. Причины пожара не установлены до сих пор, но считается, что он произошел из-за короткого замыкания во время реставрации крыши. Ее деревянные леса как раз начали обновлять впервые с 1930 года.
Хотя на месте работали 400 человек, пожар закончился только через восемь часов – к 03:00 следующего дня. Тушение изнутри было опасным для пожарных из-за возможного обрушения крыши, а сброс воды с воздуха мог привести к разрушению не только собора, но и окружающих зданий.
«Приоритетом было сохранение двух колоколен. Представьте, если бы их брус ослаб и колокола рухнули», – говорил позже представитель пожарной команды Габриэль Плюс.
К тушению подключили даже роботов. Два дрона занимались операцией с воздуха, еще один – Колосс – делал это изнутри собора. Он выпускал больше 2500 литров воды в минуту из пушки. Благодаря ему удалось снизить температуру в соборе и сохранить жизни пожарных.
На восстановление собрали больше 800 миллионов евро. Открытие планируется к Олимпиаде-2024
Пострадали крыша, шпиль, каркас, внутренние помещения, но тем не менее «худшего удалось избежать», говорил Эммануэль Макрон. Пожарные спасли Терновый венец Иисуса Христа, привезенный Людовиком IX в 1239 году, алтарь, главный орган и другие реликвии собора. Пострадали крыша, шпиль, каркас и внутренние помещения.
Вскоре после тушения пожара начался национальный сбор пожертвований. К нему подключились влиятельные семьи, в том числе Пино (Kering Group, владеющая Gucci и Yves Saint Laurent) и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Хотя сбор запустился на национальном уровне, к нему присоединились почти 140 других стран. В итоге:
- К декабрю 2019 года собрали 824 миллиона евро;
- Участвовали больше 6000 компаний и 300 тысяч человек;
- 17 тысяч евро в среднем жертвовали юрлица, 196 – физлица.
Франция назвала собранные 824 миллиона евро «беспрецедентной суммой». Макрон анонсировал открытие собора к 2024 году, когда Париж примет летнюю Олимпиаду. И эта дата остается в планах, даже несмотря на многочисленные приостановки работ.
Расплавленный свинец, ковид и найденные саркофаги – что мешает восстановлению
Сложности начались сразу после пожара. Во время него на шпиле и крыше собора расплавились не меньше 300 тонн свинца, которые потом попали в воздух. Загрязнение зафиксировали в районе Нотр-Дама: на улицах, домах, в почве.
Летом 2019 года работы приостанавливали из-за угрозы отравления свинцом, а территорию вокруг собора очищали. После этого ее возобновили, но из-за плохой погоды осенью и зимой опять прерывали.
В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса работы снова приостановили. В стране ввели карантин, запретив выходить из дома без уважительной причины. Работы продолжили только через три месяца.
В начале 2022 года произошла пока последняя резонансная приостановка. Она связана с обнаружением скульптур, статуй и саркофагов под собором. Часть из них относят к XIII веку, они находились всего в 10-15 сантиметрах под плитами перекрытия.
Одна из наиболее интересных находок – неповрежденная скульптура головы мужчины, возможно, изображающая Христа. Также археологи обнаружили свинцовый саркофаг, в котором может находиться тело высокопоставленного церковного сановника. Ученым дали время на раскопки, и теперь они приступили к анализу и изучению обнаруженного, а работы возобновили.
Для восстановления шпиля срубили около 1000 исторических дубов. Некоторым по 200 лет
Пока работы в основном касались расчистки сгоревших строительных лесов, демонтажа 30 тысяч труб, постройки новых строительных лесов, поддерживающих конструкцию. Уцелевшие статуи, орган, витражи и другие предметы из Нотр-Дама отправили на реставрацию. Впереди – восстановление шпиля.
Французы отдельно обсуждали его вид. Были предложения отстроить шпиль в современном стиле, но в конце концов Макрон объявил, что он будет таким же, как и прежний. Для этого власти отобрали 1000 исторических дубов в 200 французских лесах и подготовили их к срубу на март 2022 года.
«Речь идет о древесном лесном наследии, не о двадцатилетних деревьях, а об очень старых, включая деревья с плантаций, созданных по приказу бывших королей для постройки кораблей», – сказал Доминик де Вильбонн, заместитель директора Национального управления лесов (ONF).
Возраст некоторых деревьев достигает 200 лет, они должны быть прямыми, диаметром 50-90 сантиметров, высотой от 8 до 14 метров. После сруба их собирают и просушивают в течение 18 месяцев. Только после этого можно приступать к разрезанию на балки.
Первая месса, первый звон колокола и первый рождественский концерт
Хотя собор остается закрытым для посетителей, в нем периодически проводят мероприятия. Уже в июне 2019 года, через три месяца после пожара, там прошла первая после приостанови служба. Она состоялась в небольшой часовне, не затронутой пожаром, а все участники были в касках.
На первую годовщину с пожара планировались мероприятия для рабочих, восстанавливающих собор, но из-за ковида их отменили. И тем не менее дату отметили – впервые после пожара прозвонив в колокол. В декабре 2020-го в Нотр-Даме прошел первый после остановки рождественский концерт. Участники выступали в касках и защитных костюмах.
К лету 2024 году собор планируют открыть для туристов, но работы при этом будут продолжаться.