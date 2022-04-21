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#география

Как дела у собора Нотр-Дам через три года после пожара: для нового шпиля рубят 200-летние дубы, под собором находят саркофаги

Пожар 15 апреля 2019 года

Zumapress / Global Press Look

Восстановление собора Парижской Богоматери продолжается три года. За это время власти Франции собрали сотни миллионов евро, запустили реставрацию, несколько раз прерывали ее и даже проводили службы в Нотр-Даме.

Рассказываем главное о происходящем с собором после пожара.

Пожар тушили восемь часов (помогали даже роботы), крыша и шпиль обрушились

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. Возгорание произошло в задней части кровли, потом огонь охватил крышу – и примерно через два часа после начала она и 96-метровый шпиль обрушились.

Собор закрылся для туристов еще до возгорания, а сотрудников быстро эвакуировали, поэтому жертв удалось избежать. Причины пожара не установлены до сих пор, но считается, что он произошел из-за короткого замыкания во время реставрации крыши. Ее деревянные леса как раз начали обновлять впервые с 1930 года.

Хотя на месте работали 400 человек, пожар закончился только через восемь часов – к 03:00 следующего дня. Тушение изнутри было опасным для пожарных из-за возможного обрушения крыши, а сброс воды с воздуха мог привести к разрушению не только собора, но и окружающих зданий.

«Приоритетом было сохранение двух колоколен. Представьте, если бы их брус ослаб и колокола рухнули», – говорил позже представитель пожарной команды Габриэль Плюс. 

К тушению подключили даже роботов. Два дрона занимались операцией с воздуха, еще один – Колосс – делал это изнутри собора. Он выпускал больше 2500 литров воды в минуту из пушки. Благодаря ему удалось снизить температуру в соборе и сохранить жизни пожарных.

На восстановление собрали больше 800 миллионов евро. Открытие планируется к Олимпиаде-2024

Пострадали крыша, шпиль, каркас, внутренние помещения, но тем не менее «худшего удалось избежать», говорил Эммануэль Макрон. Пожарные спасли Терновый венец Иисуса Христа, привезенный Людовиком IX в 1239 году, алтарь, главный орган и другие реликвии собора. Пострадали крыша, шпиль, каркас и внутренние помещения.

Вскоре после тушения пожара начался национальный сбор пожертвований. К нему подключились влиятельные семьи, в том числе Пино (Kering Group, владеющая Gucci и Yves Saint Laurent) и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Хотя сбор запустился на национальном уровне, к нему присоединились почти 140 других стран. В итоге:

  • К декабрю 2019 года собрали 824 миллиона евро;
  • Участвовали больше 6000 компаний и 300 тысяч человек;
  • 17 тысяч евро в среднем жертвовали юрлица, 196 – физлица.

Франция назвала собранные 824 миллиона евро «беспрецедентной суммой». Макрон анонсировал открытие собора к 2024 году, когда Париж примет летнюю Олимпиаду. И эта дата остается в планах, даже несмотря на многочисленные приостановки работ.

Люди перед собором 16 апреля 2019 года

Zuma Press / Global Look Press

Расплавленный свинец, ковид и найденные саркофаги – что мешает восстановлению

Сложности начались сразу после пожара. Во время него на шпиле и крыше собора расплавились не меньше 300 тонн свинца, которые потом попали в воздух. Загрязнение зафиксировали в районе Нотр-Дама: на улицах, домах, в почве.

Летом 2019 года работы приостанавливали из-за угрозы отравления свинцом, а территорию вокруг собора очищали. После этого ее возобновили, но из-за плохой погоды осенью и зимой опять прерывали.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса работы снова приостановили. В стране ввели карантин, запретив выходить из дома без уважительной причины. Работы продолжили только через три месяца.

В начале 2022 года произошла пока последняя резонансная приостановка. Она связана с обнаружением скульптур, статуй и саркофагов под собором. Часть из них относят к XIII веку, они находились всего в 10-15 сантиметрах под плитами перекрытия.

Одна из наиболее интересных находок – неповрежденная скульптура головы мужчины, возможно, изображающая Христа. Также археологи обнаружили свинцовый саркофаг, в котором может находиться тело высокопоставленного церковного сановника. Ученым дали время на раскопки, и теперь они приступили к анализу и изучению обнаруженного, а работы возобновили.

Элементы архитектуры и скульптур

Национальный институт превентивных археологических исследований

Голова скульптуры

Национальный институт превентивных археологических исследований

Свинцовый саркофаг

Национальный институт превентивных археологических исследований

Для восстановления шпиля срубили около 1000 исторических дубов. Некоторым по 200 лет

Пока работы в основном касались расчистки сгоревших строительных лесов, демонтажа 30 тысяч труб, постройки новых строительных лесов, поддерживающих конструкцию. Уцелевшие статуи, орган, витражи и другие предметы из Нотр-Дама отправили на реставрацию. Впереди – восстановление шпиля.

Французы отдельно обсуждали его вид. Были предложения отстроить шпиль в современном стиле, но в конце концов Макрон объявил, что он будет таким же, как и прежний. Для этого власти отобрали 1000 исторических дубов в 200 французских лесах и подготовили их к срубу на март 2022 года. 

Горящий шпиль Нотр-Дама

Zuma Press / Global Look Press

«Речь идет о древесном лесном наследии, не о двадцатилетних деревьях, а об очень старых, включая деревья с плантаций, созданных по приказу бывших королей для постройки кораблей», – сказал Доминик де Вильбонн, заместитель директора Национального управления лесов (ONF). 

Возраст некоторых деревьев достигает 200 лет, они должны быть прямыми, диаметром 50-90 сантиметров, высотой от 8 до 14 метров. После сруба их собирают и просушивают в течение 18 месяцев. Только после этого можно приступать к разрезанию на балки.

Первая месса, первый звон колокола и первый рождественский концерт

Хотя собор остается закрытым для посетителей, в нем периодически проводят мероприятия. Уже в июне 2019 года, через три месяца после пожара, там прошла первая после приостанови служба. Она состоялась в небольшой часовне, не затронутой пожаром, а все участники были в касках.

На первую годовщину с пожара планировались мероприятия для рабочих, восстанавливающих собор, но из-за ковида их отменили. И тем не менее дату отметили – впервые после пожара прозвонив в колокол. В декабре 2020-го в Нотр-Даме прошел первый после остановки рождественский концерт. Участники выступали в касках и защитных костюмах.

К лету 2024 году собор планируют открыть для туристов, но работы при этом будут продолжаться.

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