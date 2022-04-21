Как дела у собора Нотр-Дам через три года после пожара: для нового шпиля рубят 200-летние дубы, под собором находят саркофаги

Восстановление собора Парижской Богоматери продолжается три года. За это время власти Франции собрали сотни миллионов евро, запустили реставрацию, несколько раз прерывали ее и даже проводили службы в Нотр-Даме.

Рассказываем главное о происходящем с собором после пожара.

Пожар тушили восемь часов (помогали даже роботы), крыша и шпиль обрушились

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. Возгорание произошло в задней части кровли, потом огонь охватил крышу – и примерно через два часа после начала она и 96-метровый шпиль обрушились.

Собор закрылся для туристов еще до возгорания, а сотрудников быстро эвакуировали, поэтому жертв удалось избежать. Причины пожара не установлены до сих пор, но считается, что он произошел из-за короткого замыкания во время реставрации крыши. Ее деревянные леса как раз начали обновлять впервые с 1930 года.

Хотя на месте работали 400 человек, пожар закончился только через восемь часов – к 03:00 следующего дня. Тушение изнутри было опасным для пожарных из-за возможного обрушения крыши, а сброс воды с воздуха мог привести к разрушению не только собора, но и окружающих зданий.

«Приоритетом было сохранение двух колоколен. Представьте, если бы их брус ослаб и колокола рухнули», – говорил позже представитель пожарной команды Габриэль Плюс.

К тушению подключили даже роботов. Два дрона занимались операцией с воздуха, еще один – Колосс – делал это изнутри собора. Он выпускал больше 2500 литров воды в минуту из пушки. Благодаря ему удалось снизить температуру в соборе и сохранить жизни пожарных.