Япония использует искусственный интеллект на пляже: система вычисляет течения и предупреждает спасателей со смарт-часами

К югу от Токио в префектуре Канагава людей привлекает мягкий климат и пляжи. Известна гравюра японского художника Хокусая «Большая волна в Канагаве», что подчеркивает особенность этого места.

В начале июля пляжи становятся популярными и для японских серферов. Это касается пляжа Юигахамы в Камакуре. Этот пляж длиной 3,2 км был два года закрыт из-за пандемии коронавируса, а теперь ожидается жаркое лето, так что съедется много желающих.

Японские власти пробуют в Канагаве систему, которая позволит предотвратить несчастные случаи:

Они внедрили искусственный интеллект для выявления опасного обратного течения – именно оно послужило в 60% случаев причиной гибели людей в этом месте.

Эксперты собирали данные о течениях за шесть месяцев, чтобы убедиться в работоспособности системы.

Как это работает: на столбе установлена веб-камера, которая фиксирует обратное течение и находящихся неподалеку от него людей. После этого спасателям приходят сообщения на смарт-часы.

Таким же способом можно собрать информацию о купающихся во время цунами.

Как это выглядит – японцы объяснили на схеме: