Япония использует искусственный интеллект на пляже: система вычисляет течения и предупреждает спасателей со смарт-часами
К югу от Токио в префектуре Канагава людей привлекает мягкий климат и пляжи. Известна гравюра японского художника Хокусая «Большая волна в Канагаве», что подчеркивает особенность этого места.
В начале июля пляжи становятся популярными и для японских серферов. Это касается пляжа Юигахамы в Камакуре. Этот пляж длиной 3,2 км был два года закрыт из-за пандемии коронавируса, а теперь ожидается жаркое лето, так что съедется много желающих.
- Японские власти пробуют в Канагаве систему, которая позволит предотвратить несчастные случаи:
- Они внедрили искусственный интеллект для выявления опасного обратного течения – именно оно послужило в 60% случаев причиной гибели людей в этом месте.
- Эксперты собирали данные о течениях за шесть месяцев, чтобы убедиться в работоспособности системы.
- Как это работает: на столбе установлена веб-камера, которая фиксирует обратное течение и находящихся неподалеку от него людей. После этого спасателям приходят сообщения на смарт-часы.
- Таким же способом можно собрать информацию о купающихся во время цунами.
Как это выглядит – японцы объяснили на схеме:
Японцы тщательно подготовили Юигахаму к открытию 1 июля. Помимо новой спасательной системы на пляже впервые будут использоваться биоразлагаемые вилки и ложки. Также был установлен склон для инвалидных колясок.
Известно, что для купания пляж открыт только в июле и августе. В остальное время можно только прогуливаться вдоль побережья.