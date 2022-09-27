Почему у исландцев нет фамилий

Как устроены исландские патронимы, которые заменяют фамилии

Вы знаете, что у исландцев длинные фамилии и обычно они заканчиваются на «сон». Но на самом деле это даже не совсем фамилии.

После имени у исландцев вместо фамилии следует патроним – это отчество с приставкой «сын» (son) или «дочь» (dóttir). Например, Гвюдмюндсдоуттир – это патроним певицы Бьорк. То есть, ее отца звали Гвюдмюндсдом.

Исландцы также могут выбрать и матроним: для благозвучия или из-за плохих отношений с отцом. Например, футболист Хейдар Хельгюсон вообще сам заменил себе патроним на матроним.

То есть, у исландцев нет фамилии, которую бы они передавали по наследству через поколения – и подчеркивали бы так связь семьи.