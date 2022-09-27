Почему у исландцев нет фамилий
Как устроены исландские патронимы, которые заменяют фамилии
Вы знаете, что у исландцев длинные фамилии и обычно они заканчиваются на «сон». Но на самом деле это даже не совсем фамилии.
После имени у исландцев вместо фамилии следует патроним – это отчество с приставкой «сын» (son) или «дочь» (dóttir). Например, Гвюдмюндсдоуттир – это патроним певицы Бьорк. То есть, ее отца звали Гвюдмюндсдом.
Исландцы также могут выбрать и матроним: для благозвучия или из-за плохих отношений с отцом. Например, футболист Хейдар Хельгюсон вообще сам заменил себе патроним на матроним.
То есть, у исландцев нет фамилии, которую бы они передавали по наследству через поколения – и подчеркивали бы так связь семьи.
Исландцы законодательно пытаются вернуть фамилии. Влияют иностранцы, которые, впрочем, тоже берут исландские патронимы
В Альтинге (исландский парламент) иногда спорят о том, что пора бы дать жителям фамилии. Ведь похожая история была и у норвежцев – они жили без фамилий, но когда вокруг стало много иностранцев, – передумали. Статус фамилии был чем-то знатным и недоступным. И норвежцы сами придумывали себе фамилии – например, в честь фермы, где они работали.
Исландское общество тоже думает о фамилиях под влиянием иностранцев. В 2020 году 15% жителей Исландии – это люди с паспортом других стран. В стране давно много смешанных браков, и исландцы так все же могут получить фамилию. Например, она есть у футболиста Эйдура Гудьонсена.
Но иностранцы сами иногда выбирают исландский патроним. Например, преподавательница родом из Израиля Хизер Алансдоттир рассказывала, что заменила фамилию на патроним из-за угроз после ее диссертации о нарушениях правах человека в арабском мире. Но по ее словам, многие осевшие в Исландии иностранцы выбирают более созвучное для местности имя просто для красоты. К тому же, можно сразу иметь и патроним / матроним, и фамилию.
В 2019 году в Альтинге рассматривался закон о появлении права на фамилию и отмену Комитета имен (да, в Исландии ограничен и список имен, которым можно называть детей). Автор закона Йон Стейндор Валдимарссон говорит: «Я думаю, что сложно найти нечто более личное, чем чье-то имя. Воз[1]можно, его можно сравнить с половой идентификацией. Вы не можете отделить себя от своего имени. Есть известная форма пытки или дегуманизации, когда человека перестают называть его именем, заменяя его номером».
Валлдимарссон так указывает на кенниталу – идентификационный номер, который есть у каждого исландца. И нужен для получения документов, банков и других столкновений с бюрократией.
Почему вообще у исландцев возникла традиция отказа от фамилий
60% исландцев выступают за то, чтобы жители могли выбирать – быть им с фамилией или без. Но заметная часть общества против – такая реформа размыла бы исландскую идентичность.
Сама традиция идет с X-XI веков. Тогда у исландцев преобладал общинно-родовой строй. Одна семья была огромной, и необходимости в фамилии там не видели. К тому же, Исландию заселили норвежцы, которые сопротивлялись вестернизации внутри страны. Так в Исландии и сформировалась традиция, которая из-за долгой обособленности страны от других стран сохраняет силу и сейчас.