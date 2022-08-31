Как устроен учебный год в разных странах мира: где-то начинается в январе, а где-то летние каникулы – всего месяц
🇩🇪 Германия
Летние каникулы длятся в немецких школах пять-шесть недель. У каждого региона – свои правила, когда их начинать и заканчивать. Еще в Германии в течение года есть пять недель каникул: осенние, зимние и посвященные католическим праздникам.
🇰🇪 Кения
Учебный год разделен на три семестра. Он начинается в январе и заканчивается в начале-середине ноября. Апрель, август, декабрь – месяцы каникул.
🇨🇱 Чили
Начало первого семестра – в начале марта, учеба длится до июня. Потом летний месяц каникул и второй семестр до середины декабря.
🇮🇱 Израиль
Привычно: последний день летних каникул – 31-го августа, на следующий день – в школу. Но летние каникулы в Израиле длятся два месяца. Еще учебу прерывают различные религиозные праздники (зависит от того, какая это школа – еврейская или мусульманская), которые длятся суммарно около месяца.
🇮🇷 Иран
Привычная система: школьники учатся с сентября до начала лета. Но еще отдыхают с конца марта до начала апреля – в Иране празднуют свой Новый год.
🇭🇰 Гонконг
Учебный год длится с первого сентября по середину июля. Школьники старших классов отдыхают летом еще меньше и начинают учиться с середины августа.
🇨🇷 Коста-Рика
Здесь учеба начинается в начале февраля и заканчивается в конце ноября. Дальше – два месяца каникул.
🇺🇸 США
Точно расписание отличается от штата, но в целом похоже на российское: четыре четверти с сентября по начало лета, большие каникулы длятся почти три месяца.
🇮🇹 Италия
Первый школьный день всегда меняется (но это всегда первая половина сентября). Учебный год делится на два семестра и заканчивается в начале июня.
🇯🇵 Япония
Учеба начинается в апреле и прерывается летом на шесть недель. Если регион не слишком жаркий, то каникулы могут длиться и меньше. Весенние каникулы (две недели) отделяют один учебный год от другого.
🇨🇳 Китай
Учебный год начинается в сентябре, прерывается зимой на месячные каникулы из-за местного Нового года и заканчивается в июле. В Южном Китае летние каникулы длиннее, чем в Северном.
🇳🇿 Новая Зеландия
Начало и конец учебного года имеет примерные даты. Обычно год стартует в феврале и заканчивается в конце декабря. В Новой Зеландии есть один месяц каникул в январе и еще трижды по две недели в течение года.
🇵🇰 Пакистан
Учебный год длится с апреля по март. В одних регионах длинные каникулы (два месяца) выпадают на лето. В заснеженных городах – на зиму.
🇵🇱 Польша
Старт учебы – первого сентября. Конец обычно после 18 июня. И две недели новогодних каникул.
🇵🇹 Португалия
Учебный год разделен на три семестра. Летние каникулы проходят с середины июня по середину сентября.
🏴🏴 Англия и Уэльс
Летние каникулы начинаются в конце июля и заканчиваются в начале сентября. Учебный год разделен на три семестра, которые разделены недельными каникулами.
🇨🇦 Канада
Нет единого стандарта. Количество учебных дней варьируется от 178 до 200. Обычно в школе год делится на осенний и весенний семестры. Летние каникулы длятся два месяца.
🇮🇩 Индонезия
Начало учебного года – в середине июля. Конец – в середине июня. Всего у индонезийских школьников в течение года два периода каникул по месяцу.
🇭🇳 Гондурас
Учебный год длится с начала февраля по конец ноября.
🇸🇬 Сингапур
Начало учебы – в начале года и заканчивается в октябре. Год разделен на четыре семестра (каждый длится десять недель)
🇨🇿 Чехия
Учеба длится с первого сентября по 30 июня. Исключение – школьники последнего класса, которые заканчивают в конце мая.