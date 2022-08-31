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Как устроен учебный год в разных странах мира: где-то начинается в январе, а где-то летние каникулы – всего месяц

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keystone press agency / global look press

🇩🇪 Германия

Летние каникулы длятся в немецких школах пять-шесть недель. У каждого региона – свои правила, когда их начинать и заканчивать. Еще в Германии в течение года есть пять недель каникул: осенние, зимние и посвященные католическим праздникам.

🇰🇪 Кения

Учебный год разделен на три семестра. Он начинается в январе и заканчивается в начале-середине ноября. Апрель, август, декабрь – месяцы каникул. 

🇨🇱 Чили

Начало первого семестра – в начале марта, учеба длится до июня. Потом летний месяц каникул и второй семестр до середины декабря.

🇮🇱 Израиль

Привычно: последний день летних каникул – 31-го августа, на следующий день – в школу. Но летние каникулы в Израиле длятся два месяца. Еще учебу прерывают различные религиозные праздники (зависит от того, какая это школа – еврейская или мусульманская), которые длятся суммарно около месяца. 

🇮🇷 Иран

Привычная система: школьники учатся с сентября до начала лета. Но еще отдыхают с конца марта до начала апреля – в Иране празднуют свой Новый год. 

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🇭🇰 Гонконг

Учебный год длится с первого сентября по середину июля. Школьники старших классов отдыхают летом еще меньше и начинают учиться с середины августа.

🇨🇷 Коста-Рика

Здесь учеба начинается в начале февраля и заканчивается в конце ноября. Дальше – два месяца каникул. 

dpa / global look press

🇺🇸 США

Точно расписание отличается от штата, но в целом похоже на российское: четыре четверти с сентября по начало лета, большие каникулы длятся почти три месяца.

🇮🇹 Италия

Первый школьный день всегда меняется (но это всегда первая половина сентября). Учебный год делится на два семестра и заканчивается в начале июня. 

🇯🇵 Япония

Учеба начинается в апреле и прерывается летом на шесть недель. Если регион не слишком жаркий, то каникулы могут длиться и меньше. Весенние каникулы (две недели) отделяют один учебный год от другого.

🇨🇳 Китай

Учебный год начинается в сентябре, прерывается зимой на месячные каникулы из-за местного Нового года и заканчивается в июле. В Южном Китае летние каникулы длиннее, чем в Северном. 

🇳🇿 Новая Зеландия 

Начало и конец учебного года имеет примерные даты. Обычно год стартует в феврале и заканчивается в конце декабря. В Новой Зеландии есть один месяц каникул в январе и еще трижды по две недели в течение года. 

zumapress / global look press

🇵🇰 Пакистан

Учебный год длится с апреля по март. В одних регионах длинные каникулы (два месяца) выпадают на лето. В заснеженных городах – на зиму.

🇵🇱 Польша

Старт учебы – первого сентября. Конец обычно после 18 июня. И две недели новогодних каникул. 

🇵🇹 Португалия

Учебный год разделен на три семестра. Летние каникулы проходят с середины июня по середину сентября. 

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Англия и Уэльс

Летние каникулы начинаются в конце июля и заканчиваются в начале сентября. Учебный год разделен на три семестра, которые разделены недельными каникулами. 

zumapress / global look press

🇨🇦 Канада

Нет единого стандарта. Количество учебных дней варьируется от 178 до 200. Обычно в школе год делится на осенний и весенний семестры. Летние каникулы длятся два месяца.

🇮🇩 Индонезия

Начало учебного года – в середине июля. Конец – в середине июня. Всего у индонезийских школьников в течение года два периода каникул по месяцу. 

🇭🇳 Гондурас

Учебный год длится с начала февраля по конец ноября. 

🇸🇬 Сингапур

Начало учебы – в начале года и заканчивается в октябре. Год разделен на четыре семестра (каждый длится десять недель)

🇨🇿 Чехия

Учеба длится с первого сентября по 30 июня. Исключение – школьники последнего класса, которые заканчивают в конце мая. 

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