Какие книги изучают в американских школах: почему нет единого списка, читают ли русских классиков, откуда там «13 причин почему»

Нравится ли американским школьникам, как преподается литература? На реддите и других форумах распространено два мнения.

«Мы читаем максимум книгу за год». Люди жалуются, что вся система сведена к итоговым тестам, ученики читают краткие пересказы романов и не понимают, как подступиться к большим скучным текстам.

«На уроках мы часто плачем». Люди рассказывают, что их школьный учитель серьезно относится к предмету – все пишут эссе раз в две недели, а на самих уроках происходят такие обсуждения, что не все сдерживают эмоций. И главная задача учителя – дать ученикам разгадать, какой смысл на самом деле заложил автор.

Выходка из российской семьи эмигрантов Хетти писала в блоге, что для поступления в приличный колледж нужно хорошо сдать английский и соответственно – хорошо знать и понимать литературу: «Нужно читать и понимать литературные произведения, относящиеся к разным эпохам, обществам и идейным направлениям», а также уметь письменно излагать свои мысли на разные темы».