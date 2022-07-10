Какие книги изучают в американских школах: почему нет единого списка, читают ли русских классиков, откуда там «13 причин почему»
В США нет единого списка книг и уроков литературы. Школы сами решают, что читают ученики
Главное – в США нет единой программы литературы для школьников. И даже нет отдельных уроков литературы, как в школах России. Литература преподается на уроках английского, но уже похожа на то, как все устроено у нас. Ученики читают книгу (самостоятельно или с учителем), обсуждают ее на уроке и пишут book report – домашнее задание, где нужно пересказать сюжет и проанализировать текст.
Кто определяет, что будут читать ученики? Это делают учители, у которых тоже есть выбор. Каждый штат составляет список книг, а дальше школа с учителями решает, что будет в библиотеке.
Нравится ли американским школьникам, как преподается литература? На реддите и других форумах распространено два мнения.
«Мы читаем максимум книгу за год». Люди жалуются, что вся система сведена к итоговым тестам, ученики читают краткие пересказы романов и не понимают, как подступиться к большим скучным текстам.
«На уроках мы часто плачем». Люди рассказывают, что их школьный учитель серьезно относится к предмету – все пишут эссе раз в две недели, а на самих уроках происходят такие обсуждения, что не все сдерживают эмоций. И главная задача учителя – дать ученикам разгадать, какой смысл на самом деле заложил автор.
Выходка из российской семьи эмигрантов Хетти писала в блоге, что для поступления в приличный колледж нужно хорошо сдать английский и соответственно – хорошо знать и понимать литературу: «Нужно читать и понимать литературные произведения, относящиеся к разным эпохам, обществам и идейным направлениям», а также уметь письменно излагать свои мысли на разные темы».
Какие книги читают в американских школах: Шекспир и американская классика ХХ века
Люди часто рассказывают, какие книги они читали в школах. И на основе этого есть несколько списков с наиболее распространенными книгами. Вот топ главных книг для старшеклассников.
- «Одиссея». Гомер
- «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Юлий Цезарь». Уильям Шекспир
- «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен
- «Алая буква». Натаниэль Готорн
- «Убить пересмешника». Харпер Ли
- «Повелитель мух». Уильям Голдинг
- «Скотный двор», «1984». Джордж Оруэлл
- «О мышах и людях», «Гроздья гнева». Джон Стейнбек
- «Великий Гэтсби». Фрэнсис Фицджеральд
- «Дающий». Лоис Лоури
- «Цвет пурпурный». Элис Уокер
Но помимо классики в американских школах появляются и современные романы. Например, «Хоббит» или «Гарри Поттер».
Также в школьных библиотеках США можно найти много острых книг, которые посвящены расизму, насилию, проблемам людей ЛГБТ. Ниже – список книг, из-за которых возникает больше всего споров.
- «Два мальчика целуются». Дэвид Левитан
- «Жутко громко и запредельно близко». Джонатан Фоер
- «Бегущий за ветром». Халед Хоссейни
- «Девятнадцать минут». Джоди Пиколт
- «Мальчики Винсент». Эбби Глайнс
- «Тринадцать причин почему». Джей Эшер
Иногда школы пытаются запрещать эти книги, но Американская ассоциация библиотек против цензуры – старшеклассники могут изучать литературу, поднимающую сложные и откровенные книги.
Под запрет попадает и вечная классика. Ее убирают из-за неэтичных моментов, которые не соответствуют времени. Например, в школах Миннесоты убрали «Убить пересмешника» и «Приключения Гекльберри Финна» – из-за расовых оскорблений в тексте. Также в США была кампания по запрету «Бойни номер пять» Курта Воннегута – из-за антиамериканских настроений в тексте и вульгарности. Некоторые школы запретили эту книгу в своих библиотеках.
Есть ли в американских школах русская литература?
Как и со всеми остальными книгами, в школах США нет чего-то обязательного, что будет во всех школах. Но в рекомендательных списках русская классика есть. Вот, например, какие книги вошли от Polk County Public Schools. Это один из главных списков литературы, на который ориентируются учителя английского в США.
- «Война и мир», «Анна Каренина». Лев Толстой
- «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Федор Достоевский
- «Отцы и дети». Иван Тургенев
- «Борис Пастернак». Доктор Живаго