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Какие книги изучают в американских школах: почему нет единого списка, читают ли русских классиков, откуда там «13 причин почему»

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Ютуб-канал Leslie Larcher

В США нет единого списка книг и уроков литературы. Школы сами решают, что читают ученики

Главное – в США нет единой программы литературы для школьников. И даже нет отдельных уроков литературы, как в школах России. Литература преподается на уроках английского, но уже похожа на то, как все устроено у нас. Ученики читают книгу (самостоятельно или с учителем), обсуждают ее на уроке и пишут book report – домашнее задание, где нужно пересказать сюжет и проанализировать текст.

Кто определяет, что будут читать ученики? Это делают учители, у которых тоже есть выбор. Каждый штат составляет список книг, а дальше школа с учителями решает, что будет в библиотеке.

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Нравится ли американским школьникам, как преподается литература? На реддите и других форумах распространено два мнения.

«Мы читаем максимум книгу за год». Люди жалуются, что вся система сведена к итоговым тестам, ученики читают краткие пересказы романов и не понимают, как подступиться к большим скучным текстам.

«На уроках мы часто плачем». Люди рассказывают, что их школьный учитель серьезно относится к предмету – все пишут эссе раз в две недели, а на самих уроках происходят такие обсуждения, что не все сдерживают эмоций. И главная задача учителя – дать ученикам разгадать, какой смысл на самом деле заложил автор.

Выходка из российской семьи эмигрантов Хетти писала в блоге, что для поступления в приличный колледж нужно хорошо сдать английский и соответственно – хорошо знать и понимать литературу: «Нужно читать и понимать литературные произведения, относящиеся к разным эпохам, обществам и идейным направлениям», а также уметь письменно излагать свои мысли на разные темы».

zumapress / global look press

Какие книги читают в американских школах: Шекспир и американская классика ХХ века

Люди часто рассказывают, какие книги они читали в школах. И на основе этого есть несколько списков с наиболее распространенными книгами. Вот топ главных книг для старшеклассников.

  • «Одиссея». Гомер
  • «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Юлий Цезарь». Уильям Шекспир
  • «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен
  • «Алая буква». Натаниэль Готорн
  • «Убить пересмешника». Харпер Ли
  • «Повелитель мух». Уильям Голдинг
  • «Скотный двор», «1984». Джордж Оруэлл
  • «О мышах и людях», «Гроздья гнева». Джон Стейнбек
  • «Великий Гэтсби». Фрэнсис Фицджеральд
  • «Дающий». Лоис Лоури
  • «Цвет пурпурный». Элис Уокер

Но помимо классики в американских школах появляются и современные романы. Например, «Хоббит» или «Гарри Поттер».

Также в школьных библиотеках США можно найти много острых книг, которые посвящены расизму, насилию, проблемам людей ЛГБТ. Ниже – список книг, из-за которых возникает больше всего споров.

  • «Два мальчика целуются». Дэвид Левитан
  • «Жутко громко и запредельно близко». Джонатан Фоер
  • «Бегущий за ветром». Халед Хоссейни
  • «Девятнадцать минут». Джоди Пиколт
  • «Мальчики Винсент». Эбби Глайнс
  • «Тринадцать причин почему». Джей Эшер

Иногда школы пытаются запрещать эти книги, но Американская ассоциация библиотек против цензуры – старшеклассники могут изучать литературу, поднимающую сложные и откровенные книги.

Под запрет попадает и вечная классика. Ее убирают из-за неэтичных моментов, которые не соответствуют времени. Например, в школах Миннесоты убрали «Убить пересмешника» и «Приключения Гекльберри Финна» – из-за расовых оскорблений в тексте. Также в США была кампания по запрету «Бойни номер пять» Курта Воннегута – из-за антиамериканских настроений в тексте и вульгарности. Некоторые школы запретили эту книгу в своих библиотеках.

Есть ли в американских школах русская литература?

Как и со всеми остальными книгами, в школах США нет чего-то обязательного, что будет во всех школах. Но в рекомендательных списках русская классика есть. Вот, например, какие книги вошли от Polk County Public Schools. Это один из главных списков литературы, на который ориентируются учителя английского в США.

  • «Война и мир», «Анна Каренина». Лев Толстой
  • «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Федор Достоевский
  • «Отцы и дети». Иван Тургенев
  • «Борис Пастернак». Доктор Живаго
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