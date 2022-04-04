84 экранизации книг Стивена Кинга

Получился неряшливый фильм с десятком ляпов. Во многом так получилось из-за кокаиновой зависимости Кинга. Он признавался, что если бы и делал новый фильм, то только в трезвом состоянии.

Еще съемки испортились несчастным случаем. Газонокосилка потеряла контроль, выбила деревянную опору из-под камеры, и щепки выбили оператору глаз. Он даже судился с Кингом (требовал $18 млн), но они в итоге договорились и без суда.

Как любой режиссер может экранизировать Кинга?

Для молодых режиссеров Кинг предлагает сделку Dollar Baby. На официальном сайте Кинга есть список из его рассказов, которые может экранизировать любой: нужно заплатить доллар, снять фильм и показать его Кингу. Если он одобрит, то экранизацию можно пустить в коммерческий прокат.

До середины 90-х фанаты Кинга даже не знали, что у некоторых рассказов есть экранизации. Многие фильмы остались неизвестными работами студентов. По соглашению Dollar Baby вышло 29 известных фильмов, всего вышло больше нескольких сотен.

За один доллар права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» получил режиссер Фрэнк Дарабонт. Он три года работал над фильмом. А потом сделал самые популярные экранизации Кинга – «Зеленую милю» и «Побег из Шоушенка».