84 экранизации книг Стивена Кинга
Писатель Стивен Кинг – один из самых экранизируемых авторов в истории кино и литературы. С 1976 года: 61 фильм, 16 мини-сериалов и семь сериалов
Мы собрали полный список экранизаций, но он пополнится уже в этом году.
Фильмы
- «Кэрри» (1976)
- «Сияние» (1980)
- «Калейдоскоп ужасов» (1982); по рассказам «Сорняки» и «Ящик», еще три сценария новелл Кинг написал специально для фильма
- «Куджо» (1983)
- «Мертвая зона» (1983)
- «Кристина» (1983)
- «Дар дьявола» (1984); по рассказу «Обезьяна»
- «Дети кукурузы» (1984); потом выходило много сиквелов: в 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001 и 2011 годах.
- «Воспламеняющая взглядом» (1984)
- «Кошачий взгляд» (1985); По рассказам «Корпорация «Бросайте курить» и «Карниз», для финальной новеллы фильма Кинг написал отдельный сценарий
- «Серебряная пуля» (1985); по роману «Цикл оборотня»
- «Максимальное ускорение» (1986); по рассказу «Грузовики»
- «Останься со мной» (1986); по повести «Тело»
- «Сражение» (1986); по рассказу «Поле боя»
- «Бегущий человек» (1987)
- «Калейдоскоп ужасов 2» (1987); по рассказу «Плот»
- «Кладбище домашних животных» (1989)
- «Ночная смена» (1990)
- «Мизери» (1990)
- «Иногда они возвращаются» (1991)
- «Лунатики» (1992); оригинальный сценарий для фильма
- «Темная половина» (1992)
- «Нужные вещи» (1993)
- «Побег из Шоушенка» (1994); по повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»
- «Давилка» (1995); по рассказу «Мясорубка»; позже выходили сиквелы – в 2001 и 2005 годах
- «Долорес Клэйборн» (1996)
- «Иногда они возвращаются…снова» (1996)
- «Магазин мистических чудес Мерлина» (1996); по рассказу «Обезьяна»
- «Ночной полет» (1997); по рассказу «Летающий в ночи»
- «Автострада» (1997); по рассказу «Клацающие зубы»
- «Зона 51» (1997); ремейк «Максимального ускорения»
- «Способный ученик» (1998)
- «Иногда они возвращаются 3» (1998)
- «Зеленая миля» (1999)
- «Кэрри 2» (1999); сиквел «Кэрри», к которому рассказы Кинга имеют мало отношения
- «Извините, номер верный» (1999)
- «Сердца в Атлантиде» (2001); по рассказу «Низкие люди в желтых плащах»
- «Кэрри» (2002); ремейк первого фильма
- «Ловец снов» (2003)
- «Дневник Елены Римбауэр» (2003); оригинальный сценарий для фильма
- «Тайное окно» (2004)
- «Верхом на пуле» (2004)
- «Безнадега» (2006)
- «1408» (2007)
- «Мгла» (2007); по повести «Туман»
- «Дети кукурузы» (2009)
- «Кадиллак Долана» (2009)
- «Дети кукурузы: Генезис» (2011)
- «Телекинез» (2013); третья экранизация «Кэрри»
- «Счастливый брак» (2014)
- «Милосердие» (2014); по рассказу «Бабуля»
- «Громила» (2014)
- «Мобильник» (2016)
- «Оно» (2017)
- «Темная башня» (2017)
- «Игра Джеральда» (2017)
- «1922» (2017)
- «Кладбище домашних животных» (2019)
- «Оно 2» (2019)
- «В высокой траве» (2019)
- «Доктор Сон» (2019)
В 2022 выйдут еще две экранизации: ремейк «Воспламеняющей взглядом» и «Жребий».
Мини-сериалы
- «Салемские вампиры» (1979); по роману «Жребий»
- «Оно» (1990); есть даже индийская экранизация «Оно» – из 52 серий
- «Золотые годы» (1991); оригинальный сценарий
- «Томминокеры: Проклятье подземных призраков» (1993)
- «Противостояние» (1994)
- «Лангольеры» (1995)
- «Сияние» (1997)
- «Буря столетия» (1999); оригинальный сценарий
- «Особняк «Красная роза» (2002); оригинальный сценарий
- «Участь Салема» (2004); по роману «Жребий»
- «Ночные кошмары и фантастические видения» (2006)
- «Мешок с костями» (2011)
- «11.22.63» (2016)
- «Чужак» (2020)
- «Противостояние» (2020)
- «История Лизи» (2021)
Сериалы
- «Мертвая зона» (2002-2007)
- «Королевский госпиталь» (2004); оригинальный сценарий
- «Хэйвен» (2010-2015); по роману «Парень из Колорадо»
- «Под куполом» (2013-2015)
- «Мгла» (2017)
- «Мистер Мерседес» (2017)
- «Касл-Рок» (2018-2019)
Еще по рассказам Кинга выходило 20 короткометражных фильмов и шесть эпизодов в сериалах (например, в «Секретных материалах»)
Лучшие экранизации Кинга по оценкам зрителей
1. «Побег из Шоушенка» (1994); оценка 9,1 на «Кинопоиске»
2. «Зеленая миля» (1999); 9,1
3. «Останься со мной» (1986); 7,8
4. «Долорес Клэйборн» (1995); 7,7
5. «Сияние» (1980); 7,7
6. «Мизери» (1990); 7,7
7. «Мгла» (2007); 7,5
8. «Мертвая зона» (2002); 7,5
9. «Сердца в Атлантиде» (2001); 7,5
10. «Лангольеры» (1995); 7,5
11. «Сияние» (1997); 7,3
12. «Тайны Хейвена» (2010); 7,3
13. «Оно» (2017); 7,3
14. «Доктор Сон» (2019); 7,2
15. «Касл-Рок» (2018); 7,2
Один свой роман Кинг даже экранизировал сам – вышло неудачно
Восемь раз Кинг участвовал в своих экранизациях как сценарист и семь раз как актер в камео.
И один раз – как режиссер. Кинг в 1986-м снял «Максимальное ускорение». И потом ответил на вопрос, почему больше не снимает кино: «Посмотрите «Максимальное ускорение».
Получился неряшливый фильм с десятком ляпов. Во многом так получилось из-за кокаиновой зависимости Кинга. Он признавался, что если бы и делал новый фильм, то только в трезвом состоянии.
Еще съемки испортились несчастным случаем. Газонокосилка потеряла контроль, выбила деревянную опору из-под камеры, и щепки выбили оператору глаз. Он даже судился с Кингом (требовал $18 млн), но они в итоге договорились и без суда.
Как любой режиссер может экранизировать Кинга?
Для молодых режиссеров Кинг предлагает сделку Dollar Baby. На официальном сайте Кинга есть список из его рассказов, которые может экранизировать любой: нужно заплатить доллар, снять фильм и показать его Кингу. Если он одобрит, то экранизацию можно пустить в коммерческий прокат.
До середины 90-х фанаты Кинга даже не знали, что у некоторых рассказов есть экранизации. Многие фильмы остались неизвестными работами студентов. По соглашению Dollar Baby вышло 29 известных фильмов, всего вышло больше нескольких сотен.
За один доллар права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» получил режиссер Фрэнк Дарабонт. Он три года работал над фильмом. А потом сделал самые популярные экранизации Кинга – «Зеленую милю» и «Побег из Шоушенка».
Список неполон.Например, нет неофициальных индийских экранизаций и сиквелов "Детей кукурузы" и "Давилки".
Потом по договорам Dollar Baby снято более 200 фильмов. Плюс столько же любительских неофициальных короткометражек, которые по уровню иной раз качественнее официальных фильмов.Только в России снято 5 DB фильмов и более 40 любительских.
Спасибо, учли это!