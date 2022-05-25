Автор «Рассказа служанки» стреляет из огнемета в огнеупорное издание книги – это акция против запрета абортов в США
Писательница Маргарет Этвуд выпустила новую версию своего главного романа – «Рассказ служанки». Его особенность – огнеупорность. Этвуд доказывает это, пытаясь поджечь книгу огнеметом – безуспешно.
«Силу слов нельзя потушить» – финальный вывод огненного видео.
Издательство Penguin Random House тревожно анонсирует особенную книгу: «В США и во всем мире книги запрещают и даже сжигают. Мы сделали специальное издание книги, которую тоже запрещают. Оно призвано защитить важную историю и стать символом борьбы с цензурой».
В США все еще запрещают книги? Организация PEN America (основная миссия – борьба за свободу слова) пишет, что школы США к 2022 году запретили 1500 книг. Какого-то централизованного списка нет – школы разных штатов сами решают, какие книги убрать из библиотек. По данным PEN America, из школ исчезли 40% книг о проблеме расизма и 30% – о проблемах ЛГБТ.
«Рассказ служанки» школы тоже часто запрещают для своих библиотек. Причина – критика христианства (Этвуд это отрицает). Еще одна причина – много секса в тексте (Этвуд говорит, что его больше в Библии).
Деньги от продажи огнеупорного «Рассказа служанки» как раз и пойдут в фонд PEN America. Книга продается на аукционе до седьмого июня. Сейчас ее цена – $45 тысяч.
Почему американские школы запрещают рассказ служанки? Это инициатива отдельных консерваторов. Книга критикует их взгляды, показывая жизнь антиутопии, где женщины находятся под гнетом религиозных радикалов – и вынужденно вынашивают детей обеспеченным семьям.
«Рассказ служанки» стал популярным после выхода сериала. На митингах и политических акциях женщины часто одевают в костюм бесправных служанок.
Еще один контекст истории – запрет абортов, который сейчас рассматривает Верховный суд США. Поэтому Маргарет Этвуд выступает с акцией, обращая внимания на права женщины:
«Женщины, которые не могут сами принять решение, иметь им детей или нет, фактически обращены в рабство. Потому что государство претендует на право владеть их телами и указывать, как эти тела нужно использовать».