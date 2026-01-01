Маргарет Этвуд

Дата рождения
18 ноября 1939 г.
Инфо
Канадская англоязычная писательница, поэтесса, литературный критик, активистка охраны природы и феминистка
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Материалы
Автор «Рассказа служанки» стреляет из огнемета в огнеупорное издание книги – это акция против запрета абортов в США
#Маргарет Этвуд
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