Каково быть канатоходцем в шестом поколении в селе Дагестана
Камиль Мамаев – канатоходец в шестом поколении. Он встал на трос еще подростком и до сих пор развивает культуру канатоходства. Мамаев родился в селе Цовкра-1 в Дагестане, где хождение по канату – важная традиция. Сейчас там проживает меньше 100 человек.
В 2021 году Мамаев провел около 30 мероприятий и мастер-классов в Дагестане, в 2022-м – выступал в Каспийске, Дербенте, Санкт-Петербурге и дагестанских селениях. Свежий перформанс – проход над стадионом в Махачкале в перерыве матча между «Динамо» и «СКА-Хабаровском». Трос был натянут между трибунами «Анжи-Арены», где собралось около 11 тысяч болельщиков.
Мы поговорили с Мамаевым, что такое проход по тросу над футбольным стадионом, как устроено канатоходство и почему это ремесло важно для маленького села.
Как это работает: хождение по канату без страховки, 50 срывов за тренировку
«Прохождение над стадионом в Махачкале? Конечно, это сложно. Каждое выступление уникально: везде разная дистанция, своя раскачка, динамика и все остальное. Через стадион было классно идти, атмосфера матча захватывала.
Установка каната заняла два дня. Предварительно я делал расчеты для обеспечения безопасности. Надо подготовить две ленты, учесть ветер. Да и эмоционально затрачиваю силы – два дня на репетиции, а затем снять канат. В общем, установить веревку не так просто. Нужна динамика и вибрация.
На массовых мероприятиях установка каната – трудоемкий процесс, на который уходит несколько часов. Далее проходит испытание каната, проверка безопасности, согласование с охраной труда. После этого – генеральная репетиция и само выступление. В итоге на все это уходит по несколько дней.
В месяц прохожу от 3 до 15 километров вместе с тренировками. Ну и считайте, сколько за 30 лет я прошел. Каким был первый раз? Это было в лакском каньоне. В первый раз на высоте очень страшно. Как бороться со страхом? Пройти по канату со страховкой безопаснее, чем по улице. Но иногда я использую двойную страховку. Максимально за тренировку могу по 50 раз лететь вниз головой.
Самое экстремальное прохождение в карьере – когда ходил без страховки. Это было очень давно, когда был молодой и глупый. Сейчас я поумнел и так не делаю. Есть ли разница в ощущениях со страховкой и без? Иногда страховка мешает выполнять трюки, но с ней чувствую себя увереннее. Я обучаю детей, поэтому показываю им правильный пример – хожу только со страховкой.
Если выступление проходит на улице, на него влияют ветер, дождь или снег. На Востоке считают, главное – победить себя, а не противника, ибо преодолевший себя становится непобедим. Есть мнение, что срывы зрелищнее прохода. Когда встаешь после них, эмоций – вихрь. Лететь вниз головой не так страшно, но к этому себя нужно приучить.
Мой первый хайлайн [вид стропохождения на высоте со страховкой, где минимальная высота – 5-6 метров, а максимальная – от тысячи; длина каната – от 10-20 метров до нескольких сотен метров] был пять лет назад. Место выбрал случайно: просто ехал по горной дороге и увидел подходящее – стойки у местного висячего моста, где можно самостоятельно закрепить стропу. Поблизости село Куркли.
Длина стропы была 30-40 метров (короткая). Высота около 30 метров, хотя тогда мне показалось, что было больше 100. Преодолел хайлайн с четвертого раза. До этого тренировался на небольшой высоте на пляже в Каспийске. В первый раз было страшно, потому что думал: «Вдруг лента или обвязка порвутся». Важно было на собственной шкуре проверить прочность оборудования. И я в этом убедился. После этого с уверенностью говорю о безопасности хайлайна.
Мое ближайшее праздничное выступление состоится 17 сентября на дне города в Каспийске в городском парке. Я с радостью выступаю на подобных мероприятиях, чтобы привлечь внимание к данному виду спорта и обучить желающих на разных канатах и на разной высоте».
Мамаев называет канатоходство высшим уровнем среди экстремалов: «Стою на стропе, а в пункте назначения ее жует козел»
«Тренируюсь постоянно и всегда. Можно встать на канат, но не стать канатоходцем. Из чего состоит подготовка, кроме самого хождения? Выбор локации, установка каната, его испытание, тренировка и само выступление.
Для меня канатоходство – это искусство, смысл жизни и традиции. Почему нужно сохранять традиции? Возвращаясь к ремеслу канатоходства, мы вспоминаем о наших предках и отвечаем на вопросы: как они жили, почему они стали ходить по канату сотни лет назад и что заставляло их это делать.
Память об этом объединяет нас и позволяет выразить уникальность с помощью использования современных видов и способов канатохождения. Традиция объединяет людей с учетом их уникальности. Это инструкция для жизни, которая создавалась нашими предками.
На канате нет возраста. Вокруг этого тоже есть несколько легенд. Например, юноша становится совершеннолетним после прохождения по канату. Или если бездетная женщина пройдет под канатом перед началом представления, то обязательно станет матерью. Еще в том месте, где выступали канатоходцы, на три года исчезают злые духи.
Год назад я был один на тренировке в горах Дагестана. Иду по ленте с одной станции на другую, нахожусь уже на середине пути. И на станции назначения вижу, как местный козел начал жевать мою стропу. Представляете мои эмоции? Стою на стропе, а в пункте назначения ее жует козел (смеется). Я начал звать на помощь, кричать. Выхода нет – надо было дойти.
Хождение по канату как хобби, спорт, искусство, ремесло – полезный вид активности для здоровья и формирования характера. Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным. С чем эмоционально можно сравнить канатоходство? Это самый высший уровень среди экстремалов».
Дагестанское село – столица канатоходства: по легендам, при помощи канатов там искали пропавших животных, а девушки шли за священным огнем
«История канатоходства в Цовкра-1 исходит к семье Гаджимуса из тухума Абдулкадира. В 1843 году его сын Рамазан на празднике Новруз в родном ауле Цовкра-1 показал свои навыки канатоходства, которым научился в одном из кишлаков Средней Азии. Так началась эпоха нашей вековой традиции.
Цовкра-1 – это столица канатоходства. Лакские селения занимались различными видами ремесел, а цовкринцы – канатоходством. По одной из легенд, во время поиска пропавших животных или охоты наши предки преодолевали крутые подъемы и спуски по скалам при помощи арканов – конопляных канатов.
По другой – изначально канатоходство возникло в женской среде: по деревянному помосту девушки шли к священному огню в центре Цовкра-1, чтобы зажечь факел от него и внести в новый дом. Еще одна версия, что отходники-цовкринцы научились ремеслу канатохождения, бывая в разных местах Европы и Средней Азии. Они смекнули, что этот промысел может стать заработком.
Я преподаватель в детской школе канатоходцев в селе Цовкра-1. Мои занятия подготавливают ребенка и физически, и психологически. Он погружается в коллектив единомышленников, где устанавливает отношения со сверстниками, учится поддерживать своего товарища, воспитывает волю к победе, борется со страхами, радуется победе, выдерживает досаду проигрыша. Все это необходимые навыки для становления личности в жизни и выбора будущей профессии.
Я для себя выбрал путь – совершенствовать свое мастерство и создавать условия для безопасного обучения ему каждого желающего. Изучаю состояние баланса, которое благотворно влияет на организм человека и в целом на его жизнь. Раньше таких условий и возможностей, как сейчас, не было. Много получали травм. Сейчас я создаю безопасные и лучшие условия для каждого желающего».