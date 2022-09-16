Каково быть канатоходцем в шестом поколении в селе Дагестана

В месяц прохожу от 3 до 15 километров вместе с тренировками. Ну и считайте, сколько за 30 лет я прошел. Каким был первый раз? Это было в лакском каньоне. В первый раз на высоте очень страшно. Как бороться со страхом? Пройти по канату со страховкой безопаснее, чем по улице. Но иногда я использую двойную страховку. Максимально за тренировку могу по 50 раз лететь вниз головой.

Самое экстремальное прохождение в карьере – когда ходил без страховки. Это было очень давно, когда был молодой и глупый. Сейчас я поумнел и так не делаю. Есть ли разница в ощущениях со страховкой и без? Иногда страховка мешает выполнять трюки, но с ней чувствую себя увереннее. Я обучаю детей, поэтому показываю им правильный пример – хожу только со страховкой.

Если выступление проходит на улице, на него влияют ветер, дождь или снег. На Востоке считают, главное – победить себя, а не противника, ибо преодолевший себя становится непобедим. Есть мнение, что срывы зрелищнее прохода. Когда встаешь после них, эмоций – вихрь. Лететь вниз головой не так страшно, но к этому себя нужно приучить.

Мой первый хайлайн [вид стропохождения на высоте со страховкой, где минимальная высота – 5-6 метров, а максимальная – от тысячи; длина каната – от 10-20 метров до нескольких сотен метров] был пять лет назад. Место выбрал случайно: просто ехал по горной дороге и увидел подходящее – стойки у местного висячего моста, где можно самостоятельно закрепить стропу. Поблизости село Куркли.