15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера

Какие нововведения будут в FIFA 23: женщины-арбитры, тренировочный центр, чемпионат мира

1. Историческое событие: на обложке FIFA 23 появилась женщина. Вместе с Килианом Мбаппе туда попала Сэм Керр. Все это произошло на фоне антуража финала женского чемпионата Европы. На матче Англии и Германии на «Уэмбли» было 87192 зрителей – такого никогда не происходило на женских и мужских Евро. Так оказался побит рекорд 1979 года (79115).

2. Впервые в основную игру введены клубные турниры из женского футбола. Эксклюзивом стали лиги Англии и Франции. С этим связан и выбор Сэм Керр на обложку FIFA 23 – она играет за женский «Челси». Во Франции доступна игра за обладательницу «Золотого мяча» Аду Хегерберг, которая выступает за «Лион». FIFA планирует дополнять и обновлять женские клубные лиги.

3. Технология Hypermotion стала еще лучше – теперь это HyperMotion2. Она позволила создать шесть тысяч новых анимаций. Все это повлияет на удары головой, перемещения игроков и детали ведения мяча. FIFA 23 переосмысляет физику тела у футболистов – они даже реалистичнее бросаются под мяч. Интереснее стали и финты. Все легко понять по этому ролику: