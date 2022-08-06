15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
Дата выхода FIFA 23 – 30 сентября. Это последняя игра, которую вместе создают EA и ФИФА. Разработчики анонсировали, что новый симулятор будет самым мощным за время их сотрудничества. Детали вокруг выхода FIFA 23 (стоимость, рейтинги, платформы) мы собирали в отдельном материале. Там много инсайдов, но большинство из них уже подтвердились.
Какие нововведения будут в FIFA 23: женщины-арбитры, тренировочный центр, чемпионат мира
1. Историческое событие: на обложке FIFA 23 появилась женщина. Вместе с Килианом Мбаппе туда попала Сэм Керр. Все это произошло на фоне антуража финала женского чемпионата Европы. На матче Англии и Германии на «Уэмбли» было 87192 зрителей – такого никогда не происходило на женских и мужских Евро. Так оказался побит рекорд 1979 года (79115).
2. Впервые в основную игру введены клубные турниры из женского футбола. Эксклюзивом стали лиги Англии и Франции. С этим связан и выбор Сэм Керр на обложку FIFA 23 – она играет за женский «Челси». Во Франции доступна игра за обладательницу «Золотого мяча» Аду Хегерберг, которая выступает за «Лион». FIFA планирует дополнять и обновлять женские клубные лиги.
3. Технология Hypermotion стала еще лучше – теперь это HyperMotion2. Она позволила создать шесть тысяч новых анимаций. Все это повлияет на удары головой, перемещения игроков и детали ведения мяча. FIFA 23 переосмысляет физику тела у футболистов – они даже реалистичнее бросаются под мяч. Интереснее стали и финты. Все легко понять по этому ролику:
4. Cделана полноценная поддержка кроссплатформенной системы – об этом давно просили любители FIFA. Это означает, что пользователи ПК и консолей смогут играть друг с другом. PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia и ПК имеют взаимную совместимость. PlayStation 4 и Xbox One совместимы друг с другом. Такие вещи разработчики тестировали на отдельных матчах в FIFA 22.
5. Режимы Pro Clubs и Volta частично объединяются в FIFA 23. Там можно создать игрока и использовать его в обоих режимах. Но у Pro Clubs будет минус, который бесит фанатов FIFA. На него решение по поддержке кроссплатформенной игры не распространяется. Оно сделано для Ultimate Team, сетевых сезонах и Volta. Фаны написали об этом открытое письмо.
6. В FIFA 23 добавлен обновленный тренировочный центр. Так игра ориентируется на новых пользователей – им легче понять особенности процесса и выучить различные приемы. В тренировочном центре появятся новые задачи для пользователей и советы по улучшению игры. Подробности по этой теме разработчики FIFA 23 пока не рассказывают.
7. Новые празднования голов. FIFA 23 сохраняет тенденцию по добавлению креативных празднований из реального футбола. Однажды мы рассказывали историю Жоты из «Ливерпуля». Он играл турнир по FIFA, но снялся с него из-за матча «Ливерпуля» и «Саутгемптона». Забил – и изобразил игру в FIFA. В новой части у Жоты будет это же празднование из реальности.
8. FIFA ожидают очередные изменения из-за лицензионных прав. «Ювентус» вернется в игру под официальным названием – это больше не Piemonte Calcio. Вместе с ним – несколько оригинальных стадионов. Напоминаем: «Ювентус» был в FIFAпод другим названием из-за контракта с Konami. Но есть и потери: в новой FIFAлицензии потеряют «Интер» и «Наполи».
9. Режим карьеры в FIFA 23 переосмысляется. Например, туда добавляются настоящие тренеры (за них можно играть). Создано очередное новое меню и улучшается система трансферов. Аналитик по трансферам сможет оценивать контракты и финансы. Развивается карьера игрока – там много мелких дополнений. А симуляцию матчей можно совмещать с просмотром моментов.
10. Женщины в FIFA 23 будут не только на обложке и в составе команд. Теперь туда добавляются еще и женщины-арбитры. Настроить их можно будет отдельно для каждого матча. Это стало понятно из отдельного трейлера по нововведениям в матчах. Там показаны женщины-арбитры в составе одной бригады с мужчиной. Женщина в примере судит матч Бундеслиги.
11. Сам режим Ultimate Team еще глубже дорабатывается. В новой FIFA там изменится система сыгранности – EA подает ее без подробностей. Сайт FifPlayутверждает, что каждого игрока основы будет от одной до трех звезд связи с командой. На них влияют позиция, национальность, клуб и лига. Ожидается, что все это даст больше вариантов для составов в Ultimate Team.
12. Новые герои в Ultimate Team. Пока представлены четверо: Яя Туре, Пак Чжи Сун, Рикардо Карвальо, Клаудио Маркизио. Важно: все они доступны уже с момента выхода игры, но 11 ноября получат еще и обновленные легендарные карточки. Сайт EASports рассказывает о каждом герое. Например, Маркизио включен в статус легенд из-за преданности «Ювентусу».
13. Графика матча в FIFA 23 целиком направлена на реализм. Теперь на газоне останутся следы от падений и креативных празднований. Новые анимации фанатов будут показаны до матча и во время голов. Стандартные положения, ауты, ввод мяча ударом от ворот – на все это можно смотреть с других камер. У игроков специально для этого прорисованы уникальные движения.
14. Играть в FIFA 23 против команд под управлением ИИ станет еще сложнее. В новой части ИИ сможет лучше реагировать на ситуацию в матче и даже действовать по счету. Учитывается время матча, тактическая ситуация и даже количество оставшихся замен. Соперник сможет менять стиль и тактику прямо во время матча – это приблизит качество игры ИИ к реальному человеку.
15. Пользователи FIFA 23 бесплатно сыграют в турниры FIFA World Cup Qatar 2022 и FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023. Именно под такими названиями их анонсирует сайт EA Sports. Даты появления пока нет, но турниры будут добавлены в игру ближе к их началу. ЧМ-2022 в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Женский ЧМ состоится летом 2023-го.
Что еще надо знать перед выходом FIFA 23
• Предзаказ FIFA 23 можно сделать сейчас на сайте EA (В России доступен не везде). Платформы: PS5™, PS4™, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia и ПК. В Store EpicGames издание Ultimate стоит 5499 рублей. Если оформить предзаказ игры, то откроется ранний доступ к FIFA 23 – 27 сентября. Еще предусмотрены стандартные бонусы с монетами и игроками для режима Ultimate Team.
• Сборной России и российских клубов не будет в FIFA 23. Это официальное решение EA Sports, которое сохраняет действующие правила. В одном из свежих обновлений клубы из России и сборная были удалены из FIFA 22. Тогда же из игры пропал стадион «Открытие Банк Арена». В FIFA 22 изначально присутствовали «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». РПЛ там не предусмотрена.
• Когда сотрудничество ФИФА и EA завершится, выход футбольных игр все равно продолжится. EA собирается выпускать симулятор EA Sports FC. ФИФА готова к выпуску игры под собственным брендом – и называет именно ее подлинной FIFA. Сейчас ясно одно: после 2023 года футбольных симуляторов станет больше. Партнерство EA и ФИФА успешно просуществовало 30 лет.