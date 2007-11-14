Assassin’s Creed
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Медиафраншиза компании Ubisoft
Дата появления
14 ноября 2007 г.
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Материалы
Расставляем все части Assassin's Creed по порядку: по дате выхода и по игровому сюжету
#Assassin’s Creed
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