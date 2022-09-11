Гид по играм Assassin's Creed: в каком порядке играть, чем части отличаются друг от друга, насколько точно там показаны исторические эпохи
Студия Ubisoft объявила о разработке сразу трех игр по вселенной Assassin's Creed. Какие названия нужно запомнить: Assassin's Creed Jade (мобильная), Assassin's Creed Red и Assassin's Creed Hexe. Все они выйдут в ближайшее время. Параллельно Ubisoft показала трейлер Assassin Creed: Mirage – этот проект будет реализован уже в 2023 году.
Что еще надо знать об Assassin's Creed – вот краткая игровая история (в этом материале посмотрим на нее подробно):
Чем отличаются игры Assassin's Creed – в чем разница по стилю и игровому процессу
Серия Assassin's Creed менялась и развивалась с каждой новой игрой. Глобально игровой процесс выстраивался вокруг убийств, паркура и исследования городов. Третье направление особенно развивалось в современных частях: там масштаб карты увеличивался в десятки раз. Это позволяло менять игровые цели: пользователи уделяли больше внимания изучению игрового мира.
Существует единый шаблон для большинства игр Assassin's Creed. В него входят:
- Ограниченный мир;
- Бег по крышам;
- Фокус на конкретных локациях;
- Взаимодействие с небольшим количеством героев.
Серьезные инновационные изменения были внесены в Assassin's Creed Black Flag. Там впервые сделан акцент на морские передвижения и пиратские приключения. Это стало основой для будущих частей, а позже перенеслось на другие части серии. Окончательно такое направление реализовано в Assassin's Creed Odyssey, где за основу взяты именно морские битвы.
Со временем расширялся игровой мир – это проявлялось в Origins, Odyssey и Valhalla. Их важное отличие: пользователи проводили в Assassin's Creed по несколько часов в день, а потом все равно открывали для себя что-то новое. Позже они приходили к выводу, что в этих играх сочетается лучшие из первых частей Assassin's Creed. Те казались людям ограниченными и загоняли в рамки.
Последние игры серии свелись к игровой кампании, которая растягивалась на сотни часов. В новых частях создатели хотят изменить это, потому что внимание к серии падает: «Мы хотели бы вернуться к тому, чем была Assassin's Creed с точки зрения структуры сюжета в самых ранних играх. Это означает, что она линейна. У вас есть начало и конец – персонаж проходит эволюцию.
Какие эпохи есть в Assassin's Creed – с какой точностью они воспроизводятся в играх
В серии игр Assassin's Creed пропускаются многие исторические события: акцент там сделан на пересмотр конкретных моментов в истории. Поэтому нельзя выстроить у серии общий сюжет без весомых пропусков, но сами игры распределяются по эпохам. К самому раннему периоду относится Древняя Греция (431 г. до н.э.). Отсылки к истории не сочетаются с годами выхода игр.
Создатели Assassin's Creed готовят еще один проект – Assassin's Creed Infinity. Ожидается, что он появится в общем доступе через несколько лет. В нем разработчики обещают полноценно объединить исторические эпохи в одну историю. Цель Ubisoft состоит не в отдельном проекте, а в попытке связать все части серии друг с другом. И сделать их единым цельным процессом.
Так пока можно распределить основные вышедшие части Assassin's Creed со стороны истории – и выстроить их в хотя бы в каком-то хронологическом порядке (версия AS):
1. Assassin's Creed Odyssey, 2018 (Греция. 431 г. до н.э.);
2. Assassin's Creed Origins, 2017 (Египет, Птолемеи. 48-38 гг. до н.э.);
3. Assassin’s Creed Valhalla, 2020 (Англия, 873 г.);
4. Assassin's Creed, 2007 (Святая Земля: Иерусалим, Дамаск. 1191-1193 гг.);
5. Assassin's Creed II, 2009 (Итальянское Возрождение. 1476-1500 гг.);
6. Assassin's Creed: Brotherhood, 2010 (Рим. 1500-1507 гг.);
7. Assassin's Creed: Revelations, 2011 (Константинополь. 1510-1524 гг.);
8. Assassin's Creed IV: Black Flag, 2013 (Золотой век пиратства. 1715-1722 гг.);
9. Assassin's Creed Rogue, 2014 (Семилетняя война. 1752-1763 гг.);
10. Assassin's Creed III, 2012 (Американская революция. 1754-1783 гг.);
11. Assassin's Creed Unity, 2014 (Французская революция, 1776–1794 гг.);
12. Assassin's Creed Syndicate, 2015 (Промышленная революция. 1868 г.).
Screen Rant объяснял, что в Assassin's Creed могли бы затронуть еще десять эпох и конкретных точек истории. Примеры некоторых из них: Первая мировая война, Каменный век, Османская Империя, Империя инков, Империя ацтеков. О возможных исторических эпохах в Assassin's Creed постоянно выходят новые материалы. Многие авторы хотят больше отсылок к современности.
Тот же Screen Rant пишет, что в игровом процессе часто воссоздаются исторические периоды и их аспекты. Игры Assassin's Creed отражают организации и общества. Но тут же надо учитывать, что в самих играх существуют и вымышленные персонажи. Gamerant рассказывал обо всех случаях, когда Ubisoft сознательно меняла исторический контекст для лучшего соответствия сюжету.
Например, в игре Brotherhood создатели специально опирались на теории без доказательств, чтобы показать семью Борджиа злодеями. В игру добавлен побег из тюрьмы, которого в реальной истории никогда не было. Одной из самых точных игр основной серии считается Assassin’s Creed III – там историческая эпоха американской революции воссоздается на уровне учебников.
Главное: франшиза Assassin’s Creed изначально демонстрирует склонность к отображению исторической достоверности, хотя некоторые факты действительно искажаются. Ubisoft выпускала серию роликов «Реальная история», чтобы показать разницу игрового процесса и настоящих исторических фактов. Разработчики игр вдохновлялись ими при создании разных частей серии.
Ключевой вывод: Assassin’s Creed дает точные исторические детали, но не выстраивает общую картину. Все игры нельзя совмещать и использовать для краткого изучения истории. Поэтому эксперты называют игры Assassin’s Creed полуисторичными. С вольностями и вымышленными фактами там воспроизводятся функции оружия, боевые стили и даже само братство убийц.
По этой ситуации даже было отдельное обсуждение на реддите. Суть в том, что к играм изначально нужно относиться лояльнее. Вывод от одного из пользователей: в Assassin’s Creed могло быть еще больше исторических деталей, но создатели почему-то их не добавляют. Игру портит большое количество фэнтезийного оружия, которого не существовало в реальности.
В каком порядке играть в Assassin's Creed – когда выходили основные игры и дополнения
Всего существует 12 основных частей Assassin's Creed. Первая из них вышла в 2007 году, пока последняя – в 2020-м. Еще можно выделить 11 дополнений Assassin's Creed. В отдельном материале мы составляли три различных и детальных рейтинга по играм вселенной Assassin's Creed. Здесь оставим один – по порядку выхода всех важных игр (основные + дополнения).
В каком порядке выходили игры Assassin’s Creed:
1. Assassin’s Creed – 2007;
2. Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles – 2008 (дополнение);
3. Assassin’s Creed II – 2009;
4. Assassin’s Creed: Bloodlines – 2009 (дополнение);
5. Assassin’s Creed II: Discovery – 2009 (дополнение);
6. Assassin’s Creed II: Brotherhood – 2010;
7. Assassin’s Creed II: Revelations – 2011;
8. Assassin’s Creed III – 2012;
9. Assassin’s Creed III: Liberation – 2012 (дополнение);
10. Assassin’s Creed IV: Black Flag – 2013;
11. Assassin’s Creed: Pirates – 2013 (дополнение);
12. Assassin’s Creed: Rogue – 2014;
13. Assassin’s Creed: Unity – 2014;
14. Assassin’s Creed: Freedom Cry – 2014 (дополнение);
15. Assassin’s Creed Identity – 2014 (дополнение);
16. Assassin’s Creed: Syndicate – 2015;
17. Assassin’s Creed Chronicles: China – 2015 (дополнение);
18. Assassin’s Creed Chronicles: India – 2016 (дополнение);
19. Assassin’s Creed Chronicles: Russia – 2016 (дополнение);
20. Assassin’s Creed: Origins – 2017;
21. Assassin’s Creed: Odyssey – 2018;
22. Assassin’s Creed Rebellion – 2018 (дополнение);
23. Assassin’s Creed Valhalla – 2020.