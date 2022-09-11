Гид по играм Assassin's Creed: в каком порядке играть, чем части отличаются друг от друга, насколько точно там показаны исторические эпохи

Со временем расширялся игровой мир – это проявлялось в Origins, Odyssey и Valhalla. Их важное отличие: пользователи проводили в Assassin's Creed по несколько часов в день, а потом все равно открывали для себя что-то новое. Позже они приходили к выводу, что в этих играх сочетается лучшие из первых частей Assassin's Creed. Те казались людям ограниченными и загоняли в рамки.

Последние игры серии свелись к игровой кампании, которая растягивалась на сотни часов. В новых частях создатели хотят изменить это, потому что внимание к серии падает: «Мы хотели бы вернуться к тому, чем была Assassin's Creed с точки зрения структуры сюжета в самых ранних играх. Это означает, что она линейна. У вас есть начало и конец – персонаж проходит эволюцию.

Какие эпохи есть в Assassin's Creed – с какой точностью они воспроизводятся в играх

В серии игр Assassin's Creed пропускаются многие исторические события: акцент там сделан на пересмотр конкретных моментов в истории. Поэтому нельзя выстроить у серии общий сюжет без весомых пропусков, но сами игры распределяются по эпохам. К самому раннему периоду относится Древняя Греция (431 г. до н.э.). Отсылки к истории не сочетаются с годами выхода игр.