Владимир Маяковский

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Игра: помогите русским поэтам найти рифму
#литература
Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы
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#литература
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