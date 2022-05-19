литература
Александр Пушкин
Владимир Маяковский
Николай Гумилев
Анна Ахматова
Михаил Лермонтов
Александр Блок
Иосиф Бродский
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Игра: помогите русским поэтам найти рифму
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Вам нужно угадать рифму, которую мы зашифровали символом <...>. Если не угадывается, то пропускайте – правильный ответ вы узнаете после полного прохождения игры.
Удачи!
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