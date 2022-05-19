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#литература #Александр Пушкин #Владимир Маяковский #Николай Гумилев #Анна Ахматова #Михаил Лермонтов #Александр Блок #Иосиф Бродский
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Игра: помогите русским поэтам найти рифму

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Zamir Usmanov / global look press

Вам нужно угадать рифму, которую мы зашифровали символом <...>. Если не угадывается, то пропускайте – правильный ответ вы узнаете после полного прохождения игры.

Удачи!

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