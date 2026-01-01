Николай Гумилев

Годы жизни
1886-1921
Инфо
Русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, переводчик и литературный критик
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Материалы
Игра: помогите русским поэтам найти рифму
#литература
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