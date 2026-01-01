Каспар Нетшер

Годы жизни
1639-1684
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Голландский живописец золотого века голландской живописи
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101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи
#живопись
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