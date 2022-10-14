Как и зачем ван Гог писал подсолнухи: соперничал с Гогеном (доходило до драки с ножом) и экспериментировал с желтым цветом
Ван Гог – главный фанат подсолнухов в живописи: написал две серии картин и сделал их автографом
Винсент Ван Гог написал 11 картин с подсолнухами. Они разделены на две серии:
- Первая написана в Париже. Тут подсолнухи сделаны в своем естественном состоянии. Они лежат на земле и написаны в более темных тонах.
- Вторая написана в городе Арль. Там Ван Гог делает шесть похожих картин – подсолнухи стоят в вазах и написаны ярко – в этот период Ван Гог экспериментирует с желтым цветом. Эту серию он называл «повторением» и написал за неделю – пока подсолнухи совсем не увяли.
Ван Гог писал, что его вдохновил большой подсолнух, который он увидел за витриной рядом со своей галереей. И его увлекло их писать: «Я рисую с аппетитом марсельца, поедающего рыбное рагу, когда заходит речь о больших подсолнухах», – говорил Ван Гог брату Тео.
Во время брюссельской выставки Ван Гог единственный раз высказался о смысле, который стоит за подсолнухами в его творчестве: «Они выражают идею, символизирующую благодарность».
Еще он писал в письмах, что хочет украсить ими свою студию. И у Ван Гога был даже спор с Полем Гогеном за право сделать подсолнух своим автографом. Ван Гог победил и написал в письме: «Подсолнух мой».
Но между двумя художниками все же была дружба (которая прерывалась однажды из-за драки с ножом). Ван Гог украшал комнату Гогена подсолнухами и подарил ему две картины с ними. А Гоген написал портрет Ван Гога: «Художник подсолнухов».
А на похоронах Ван Гога его родственники держали в руках подсолнухи.
Чем важна картина, которая хранится в Лондоне: Ван Гог написал ее быстро и вложил христианские смыслы
«Подсолнухи» Ван Гога хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру: Амстердам, Филадельфия, Мюнхен, Токио. Еще одна картина в Японии была уничтожена после бомбардировок США во время Второй мировой войны.
В октябре 2022-го все вспомнили о «Подсолнухах» Ван Гога после нападения на них активистов движения Just Stop Oil. Они облили картину супом. Но с картиной все в порядке – она находилась под защитным стеклом. Национальная галерея Лондона (где и произошел инцидент) не сообщала о каких-либо дополнительных мерах по защите конкретной картины – там хранятся сразу несколько работ Ван Гог.
Она купила картину в 1924 году при содействии фонда, который специализируется на покупке современного искусства. Цена покупки неизвестна.
Национальная галерея много пишет о символизме и красоте «Подсолнухов» на своем сайте:
«Жизненный цикл подсолнухов следует традиции голландской цветочной живописи XVII века, но подсолнух также ассоциировался с любовью, как священной, так и мирской, начиная с XVI века. Как подсолнух поворачивается, чтобы следовать за солнцем, так и истинно верующий следует за Христом, а влюбленный следует за объектом своей привязанности.
Эта идея может быть распространена на другие примеры преданности, такие как субъект, который следует за лидером, или на понятие искусства, следующего за природой. Для Ван Гога ассоциация подсолнуха с искусством и любовью, возможно, включала идею художественной дружбы или партнерства, которую он надеялся наладить с Гогеном».
Рентгеновский анализ картины показал, что Ван Гог писал картину «энергично и быстро» и сделал ее на основе рентгеновского рисунка.