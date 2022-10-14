Как и зачем ван Гог писал подсолнухи: соперничал с Гогеном (доходило до драки с ножом) и экспериментировал с желтым цветом

Ван Гог писал, что его вдохновил большой подсолнух, который он увидел за витриной рядом со своей галереей. И его увлекло их писать: «Я рисую с аппетитом марсельца, поедающего рыбное рагу, когда заходит речь о больших подсолнухах», – говорил Ван Гог брату Тео.

Во время брюссельской выставки Ван Гог единственный раз высказался о смысле, который стоит за подсолнухами в его творчестве: «Они выражают идею, символизирующую благодарность».

Еще он писал в письмах, что хочет украсить ими свою студию. И у Ван Гога был даже спор с Полем Гогеном за право сделать подсолнух своим автографом. Ван Гог победил и написал в письме: «Подсолнух мой».

Но между двумя художниками все же была дружба (которая прерывалась однажды из-за драки с ножом). Ван Гог украшал комнату Гогена подсолнухами и подарил ему две картины с ними. А Гоген написал портрет Ван Гога: «Художник подсолнухов».