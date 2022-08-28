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100 лет журнала «Крокодил» – посмотрите на историю страны через его обложки
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«Крокодил» – главный сатирический журнал СССР, которому исполняется сто лет. В нем публиковались и постоянно работали большие писатели: Зощенко, Ильф и Петров, Маяковский и главные карикатуристы страны.
«Крокодил» отражал официальный взгляд СССР на мир и внутреннюю политику, но делал это с запоминающимся стилем. «Крокодил» – хороший способ изучить историю в моментах и деталях, пусть и через одну и идеологизированную оптику.
Посмотреть весь архив «Крокодила» можно здесь. Мы отобрали обложки разных эпох, чтобы на контрасте показать, как менялась история страны и страны.
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