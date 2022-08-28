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100 лет журнала «Крокодил» – посмотрите на историю страны через его обложки

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«Крокодил» – главный сатирический журнал СССР, которому исполняется сто лет. В нем публиковались и постоянно работали большие писатели: Зощенко, Ильф и Петров, Маяковский и главные карикатуристы страны. 

«Крокодил» отражал официальный взгляд СССР на мир и внутреннюю политику, но делал это с запоминающимся стилем. «Крокодил» – хороший способ изучить историю в моментах и деталях, пусть и через одну и идеологизированную оптику.  

Посмотреть весь архив «Крокодила» можно здесь. Мы отобрали обложки разных эпох, чтобы на контрасте показать, как менялась история страны и страны.

1922 год. Первый выпуск «Крокодила» как дополнение к газете

1924 год. Выпуск после смерти Ленина

1928 год. Критика советской бюрократии

1930 год. В стране живут по пятилеткам

1931 год

1933 год

1935 год

1937 год. Сто лет со смерти Пушкина

Май 1941 года. О нехватке физкультуры в школьной программе

1943 год

1945 год

1945 год. О турне московского «Динамо» в Великобритании

1948 год. Критика Китая, которым управляет партия Гоминьдан

Март 1953 года. В этом месяце умер Сталин

1954 год

1956 год. Критика директоров предприятий, которые вовремя не выполняет план

1959 год. Советский космический аппарат впервые достиг поверхности Луны

1960 год. Страну засеивают кукурузой

1961 год. Выпуск в честь полета Юрия Гагарина

1964 год. Отыгрыш через популярный фильм «Подкидыш»

1968 год. Убит Мартин Лютер Кинг

1969 год

1970 год. Идет война во Вьетнаме

1973 год. СССР и США подписывают соглашение о недопущении ядерной войны

1975 год. Первомайский выпуск

1977 год

1980 год. Олимпийский выпуск

1982 год. Выпуск после смерти Брежнева

1983 год

1986 год. В стране перестройка

1989 год

1990 год

1991 год

1992 год. Первый выпуск в новой России

2008 год. Один из последних выпусков «Крокодила»

35 обложек разных эпох
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