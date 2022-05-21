Как устроена «Ночь музеев»: кто придумал эту акцию, в каких странах проходит, детали ее проведения в России
18 мая в мире отмечается Международный день музеев. В третью субботу мая ежегодно проводится приуроченная к нему акция «Ночь музеев». В ней участвуют отдельные музеи, которые в день проведения акции работают до позднего вечера. Некоторые из них – почти до утра. Музеи готовят уникальные выставки (многие – бесплатные) и устраивают конкурсы.
Дата проведения «Ночи музеев-2022» в России – 21 мая. Музеи, картинные галереи и даже библиотеки – все они используют в этот день обновленное расписание.
Как появилась «Ночь музеев»: берлинский сенатор уговаривал музеи на участие, а теперь его идею копируют 30 стран
Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. «Длинная ночь музеев в Берлине» – именно такое название имела первая акция. Она пошла от сенатора по культуре Берлина Фолькера Хассемера. Deutsche Welle вспоминал слова Хассемера – тот столкнулся с сопротивлением: «Даже руководители ведущих музеев сомневались. Это еще мягко сказано».
Хассемер доказывал управляющим музеев, что те могут объединяться: помогать людям вместе. Основное условие: показывать новое и продлевать время работы. В первую «Длинную ночь музеев» его просьбу поддержали только 18 музеев. Когда Берлин отмечал 20-летие акции, к ней присоединились 80 городских музеев. Тогда же прошло около 800 праздничных мероприятий.
По примеру Берлина подобные акции стали появляться и в других странах. ТАСС напоминает: Россия присоединилась к «Ночи музеев» в апреле 2002 года. Первое событие из этой серии провел Красноярский музейный центр. Позже там проходили культурные мероприятия с участием посла Германии. Он приезжал в центр на открытие Дней Германии в Красноярском крае.
Параллельно во Франции развивалась другая инициатива. Там музеи проводили ежегодные открытые дни для тех, у кого нет возможности платного посещения. Из этого в 1999 году выросла «Весна музеев». Смысл тот же – сделать что-то уникальное и массовое к Международному дню музеев. Позже в том числе и из «Весны музеев» пошла та «Ночь музеев», которую мы знаем сейчас.
Европа окончательно приняла «Ночь музеев» в 2005-м. Международный совет музеев, Совет Европы, ЮНЕСКО – эти организации тогда официально утвердили «Европейскую ночь музеев». Совет Европы курирует проведение акции. Прописана и общая цель – популяризация культуры. Россия вышла из Совета Европы, но в 2022 году в стране проходит «Ночь музеев».
В Берлине и других городах Германии по-прежнему проводится еще и «Длинная ночь музеев» – она идет отдельным событием в календаре. В 2022 году такая берлинская акция состоится в августе. Во время проведения в музеях создается уникальная атмосфера с музыкой. Еще Берлин проводит подобные мероприятия в других сферах и называет их по примеру «Длинной ночи музеев».
- «Длинная ночь науки»;
- «Длинная ночь промышленности;
- «Длинная ночь религии»;
- «Длинная ночь книги».
Музеи каждой страны по-своему подходят к проведению акции. В Европе «Ночь музеев-2022» состоялась 14 мая. Во Флоренции в этот день продавался билет за один евро во все доступные места. Дворец Гальера в Париже на следующий день вообще устроил культурную гонку – массовый забег через исторические места. Так там соединились культура и спорт.
В Португалии к мероприятиям «Ночи музеев» присоединялись даже футбольные клубы. «Бенфика» подготовила специальные мероприятия к 14 мая. Организаторы создали выставку с трофеями и документами, которые обычно не выставляются для публики. Еще там работала клубная творческая мастерская для детей.
«Ночь музеев-2022» в России: нет ковидных ограничений, трансляции и почти 2 миллиона участников
В России «Ночь музеев» имеет федеральный статус – ее поддерживает Министерство культуры России. Статистика по «Ночи музеев» часто публикуется официально. Так в 2016 году в российской акции участвовали 2,5 тысячи музеев различных уровня. Всего их посетили около 2 миллионов человек. Дальше количество участников росло и приближалось к отметке в 2,5 миллиона человек.
Эта примерная цифра должна сохраниться и в 2022 году.
На время пандемии коронавируса «Ночь музеев» впервые ушла в онлайн. Почти все мероприятия проходили в таком формате. Музеи проводили онлайн-экскурсии: в 2020 году в акции поучаствовали 350 музеев – они сделали 400 уникальных событий. Министерство культуры России рассказывало, что трансляции тех мероприятий посмотрели все такие же 2 миллиона человек.
В 2022 году «Ночь музеев» вернулась в обычный формат, хотя онлайн-возможности в некоторых городах сохранились. Каждый год для «Ночи музеев» выбирается определенная тема. «Точка отсчета», «Элементы», «Мода на традиции» – такие массовые и локальные темы назывались сейчас. Многие события «Ночи музеев» 2022 года посвящены тому, с чего начиналась история города или музея.
Сайт «Культура.РФ» набрал 63 страницы интересных «Ночи музеев-2022» в разных городах России. Там же можно пройти викторину: угадать произведение художника по рисунку от нейросети. Она посвящена «Ночи музеев». Оператор Tele2 вообще сделал онлайн-трансляции некоторых экскурсий «Ночи музеев». Ведущие: актеры, искусствоведы и даже спортсмены.
Отличие времени «Ночи музеев» от обычных дней посещения музея: на многие события нужна предварительная регистрация. Так сделано из-за количества желающих посетить оригинальные экскурсии. Дарвиновский музей организовал выставку художников прямо на крыше. Музей Москвы позвал актеров театра «Практика», чтобы те прочитали стихи и исполнили песни.
Банк России неожиданно поучаствовал в общем празднике. В Калуге местное отделение сделало интерактив «Найди меня». Он проводится в комплексе «Усадьба Золотаревых». Цель – ответить на вопросы через детали полотен на выставке. В некоторых городах существует программа «Единого билета». С ним можно посетить сразу несколько музеев за одну ночь.