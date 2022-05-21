Как устроена «Ночь музеев»: кто придумал эту акцию, в каких странах проходит, детали ее проведения в России

Как появилась «Ночь музеев»: берлинский сенатор уговаривал музеи на участие, а теперь его идею копируют 30 стран

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. «Длинная ночь музеев в Берлине» – именно такое название имела первая акция. Она пошла от сенатора по культуре Берлина Фолькера Хассемера. Deutsche Welle вспоминал слова Хассемера – тот столкнулся с сопротивлением: «Даже руководители ведущих музеев сомневались. Это еще мягко сказано».

Хассемер доказывал управляющим музеев, что те могут объединяться: помогать людям вместе. Основное условие: показывать новое и продлевать время работы. В первую «Длинную ночь музеев» его просьбу поддержали только 18 музеев. Когда Берлин отмечал 20-летие акции, к ней присоединились 80 городских музеев. Тогда же прошло около 800 праздничных мероприятий.

По примеру Берлина подобные акции стали появляться и в других странах. ТАСС напоминает: Россия присоединилась к «Ночи музеев» в апреле 2002 года. Первое событие из этой серии провел Красноярский музейный центр. Позже там проходили культурные мероприятия с участием посла Германии. Он приезжал в центр на открытие Дней Германии в Красноярском крае.