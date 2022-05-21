Ночь музеев
#Ночь музеев
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Как устроена «Ночь музеев»: кто придумал эту акцию, в каких странах проходит, детали ее проведения в России

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Одно из мероприятий «Ночи музеев» в Румынии.

XinHua/Global Look Press

18 мая в мире отмечается Международный день музеев. В третью субботу мая ежегодно проводится приуроченная к нему акция «Ночь музеев». В ней участвуют отдельные музеи, которые в день проведения акции работают до позднего вечера. Некоторые из них – почти до утра. Музеи готовят уникальные выставки (многие – бесплатные) и устраивают конкурсы.

Дата проведения «Ночи музеев-2022» в России – 21 мая. Музеи, картинные галереи и даже библиотеки – все они используют в этот день обновленное расписание.

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Как появилась «Ночь музеев»: берлинский сенатор уговаривал музеи на участие, а теперь его идею копируют 30 стран

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. «Длинная ночь музеев в Берлине» – именно такое название имела первая акция. Она пошла от сенатора по культуре Берлина Фолькера Хассемера. Deutsche Welle вспоминал слова Хассемера – тот столкнулся с сопротивлением: «Даже руководители ведущих музеев сомневались. Это еще мягко сказано».

Хассемер доказывал управляющим музеев, что те могут объединяться: помогать людям вместе. Основное условие: показывать новое и продлевать время работы. В первую «Длинную ночь музеев» его просьбу поддержали только 18 музеев. Когда Берлин отмечал 20-летие акции, к ней присоединились 80 городских музеев. Тогда же прошло около 800 праздничных мероприятий.

По примеру Берлина подобные акции стали появляться и в других странах. ТАСС напоминает: Россия присоединилась к «Ночи музеев» в апреле 2002 года. Первое событие из этой серии провел Красноярский музейный центр. Позже там проходили культурные мероприятия с участием посла Германии. Он приезжал в центр на открытие Дней Германии в Красноярском крае.

Так выглядит афиша «Ночи музеев» от Музейного центр «Площадь Мира». Так теперь называется Красноярский музейный центр.

Музейный центр «Площадь мира»

Параллельно во Франции развивалась другая инициатива. Там музеи проводили ежегодные открытые дни для тех, у кого нет возможности платного посещения. Из этого в 1999 году выросла «Весна музеев». Смысл тот же – сделать что-то уникальное и массовое к Международному дню музеев. Позже в том числе и из «Весны музеев» пошла та «Ночь музеев», которую мы знаем сейчас.

Европа окончательно приняла «Ночь музеев» в 2005-м. Международный совет музеев, Совет Европы, ЮНЕСКО – эти организации тогда официально утвердили «Европейскую ночь музеев». Совет Европы курирует проведение акции. Прописана и общая цель – популяризация культуры. Россия вышла из Совета Европы, но в 2022 году в стране проходит «Ночь музеев».

В Берлине и других городах Германии по-прежнему проводится еще и «Длинная ночь музеев» – она идет отдельным событием в календаре. В 2022 году такая берлинская акция состоится в августе. Во время проведения в музеях создается уникальная атмосфера с музыкой. Еще Берлин проводит подобные мероприятия в других сферах и называет их по примеру «Длинной ночи музеев».

Что там есть:

  • «Длинная ночь науки»;
  • «Длинная ночь промышленности;
  • «Длинная ночь религии»;
  • «Длинная ночь книги».

«Ночь музеев» в Польше. Испания, Сербия, Франция, Латвия, Венгрия, Армения – одни из многих стран, где проводится эта акция.

XinHua/Global Look Press

Музеи каждой страны по-своему подходят к проведению акции. В Европе «Ночь музеев-2022» состоялась 14 мая. Во Флоренции в этот день продавался билет за один евро во все доступные места. Дворец Гальера в Париже на следующий день вообще устроил культурную гонку – массовый забег через исторические места. Так там соединились культура и спорт.

В Португалии к мероприятиям «Ночи музеев» присоединялись даже футбольные клубы. «Бенфика» подготовила специальные мероприятия к 14 мая. Организаторы создали выставку с трофеями и документами, которые обычно не выставляются для публики. Еще там работала клубная творческая мастерская для детей.

«Ночь музеев-2022» в России: нет ковидных ограничений, трансляции и почти 2 миллиона участников

В России «Ночь музеев» имеет федеральный статус – ее поддерживает Министерство культуры России. Статистика по «Ночи музеев» часто публикуется официально. Так в 2016 году в российской акции участвовали 2,5 тысячи музеев различных уровня. Всего их посетили около 2 миллионов человек. Дальше количество участников росло и приближалось к отметке в 2,5 миллиона человек. 

Эта примерная цифра должна сохраниться и в 2022 году.

Во время «Ночи музеев» проводятся мини-концерты.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

На время пандемии коронавируса «Ночь музеев» впервые ушла в онлайн. Почти все мероприятия проходили в таком формате. Музеи проводили онлайн-экскурсии: в 2020 году в акции поучаствовали 350 музеев – они сделали 400 уникальных событий. Министерство культуры России рассказывало, что трансляции тех мероприятий посмотрели все такие же 2 миллиона человек.

В 2022 году «Ночь музеев» вернулась в обычный формат, хотя онлайн-возможности в некоторых городах сохранились. Каждый год для «Ночи музеев» выбирается определенная тема. «Точка отсчета», «Элементы», «Мода на традиции» – такие массовые и локальные темы назывались сейчас. Многие события «Ночи музеев» 2022 года посвящены тому, с чего начиналась история города или музея.

Сайт «Культура.РФ» набрал 63 страницы интересных «Ночи музеев-2022» в разных городах России. Там же можно пройти викторину: угадать произведение художника по рисунку от нейросети. Она посвящена «Ночи музеев». Оператор Tele2 вообще сделал онлайн-трансляции некоторых экскурсий «Ночи музеев». Ведущие: актеры, искусствоведы и даже спортсмены.

«Ночь музеев-2022» проходит в Санкт-Петербурге по сеансам – без единого билета.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отличие времени «Ночи музеев» от обычных дней посещения музея: на многие события нужна предварительная регистрация. Так сделано из-за количества желающих посетить оригинальные экскурсии. Дарвиновский музей организовал выставку художников прямо на крыше. Музей Москвы позвал актеров театра «Практика», чтобы те прочитали стихи и исполнили песни.

Банк России неожиданно поучаствовал в общем празднике. В Калуге местное отделение сделало интерактив «Найди меня». Он проводится в комплексе «Усадьба Золотаревых». Цель – ответить на вопросы через детали полотен на выставке. В некоторых городах существует программа «Единого билета». С ним можно посетить сразу несколько музеев за одну ночь.

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