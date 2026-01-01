Ночь музеев

Инфо
Международная акция, приуроченная к Международному дню музеев
Дата основания
1997 г.
Лента
Материалы
Материалы
Как устроена «Ночь музеев»: кто придумал эту акцию, в каких странах проходит, детали ее проведения в России
#Ночь музеев
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