Оренбург
ФНЛ
живопись
Поделиться:
Комментарии:
8
#Оренбург #живопись #ФНЛ

«Оренбург» поприветствовал ФНЛ картиной «Возвращение блудного сына». ФНЛ ответила картиной «Опять двойка»

24 июля, 05:15

«Оренбург» вылетел из РПЛ, отошел от грусти и врубил самоиронию. Вот так клуб, тегнув ФНЛ, отреагировал после окончания сезона. 

Это картина голландского художника XVII века Рембрандта «Возвращение блудного сына». Сюжет – пересказ библейской притчи: строптивый сын уходит из дома за свободой и приключениями, но проваливается, терпит неудачи и возвращается домой, обедневший и побитый жизнью, падая на колени перед отцом за прощением. 

Картина выставляется в Эрмитаже.

Вдвойне круто, что ФНЛ поддержала тему и ответила картиной. 

Это картина «Опять двойка», написанная в 1952 году советским художником Федором Решетниковым. Сюжет – бытовая зарисовка обычной советской семьи середины XX века: грустный мальчик приходит из школы и рассказывает маме с сестрой, что снова получил двойку. Изначально Решетников задумывал радостную картину «Опять пятерка», но потом решил, что грустная эмоция более выразительна. 

Картина хранится в Третьяковке. 

Новый сезон ФНЛ стартует 1 августа. Через неделю после окончания РПЛ.

«Оренбург» вылетает в ФНЛ второй раз за три года. До этого клуб играл в ФНЛ три года (вышли туда из ПФЛ), но под именем «Газовик». 

Еще по теме
Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит
Комментарии (8)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
24 июля, 12:13

Если и вернутся в следующем году, то через стыки. Первые два места в ФНЛ должны занять "Крылья" и "Нижний".

Показать ответы
ответить
vladik12
24 июля, 12:44

"Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команда ФНЛ проведет переходные матчи с 14-й и 13-й командами РПЛ".


Из заявления ФНЛ. Так что пока более вероятно, что будут.

ответить
Роман Абрамов
24 июля, 12:35

В следующем году, возможно, не будет стыков. Там у ФНЛ такой адский календарь, что они едва успеют просто доиграть сезон

ответить
Другие ответы
Александр Плеханов
24 июля, 13:32

Какой прекрасный у нас футбол. И твиттеры у клубов интересные. Растём, развиваемся. Все счастливы.

Показать ответы
ответить
Роман Абрамов
24 июля, 17:13

нельзя верить людям, которые используют букву ё

ответить
Djivan
24 июля, 17:11

вто из-за таких комментариев у нас футбол и не развивается, не верите вы совсем в РПЛ и ребят которые там работают

ответить
Все теги
#Оренбург
#живопись
#ФНЛ