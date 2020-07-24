«Оренбург» поприветствовал ФНЛ картиной «Возвращение блудного сына». ФНЛ ответила картиной «Опять двойка»
«Оренбург» вылетел из РПЛ, отошел от грусти и врубил самоиронию. Вот так клуб, тегнув ФНЛ, отреагировал после окончания сезона.
Это картина голландского художника XVII века Рембрандта «Возвращение блудного сына». Сюжет – пересказ библейской притчи: строптивый сын уходит из дома за свободой и приключениями, но проваливается, терпит неудачи и возвращается домой, обедневший и побитый жизнью, падая на колени перед отцом за прощением.
Картина выставляется в Эрмитаже.
Вдвойне круто, что ФНЛ поддержала тему и ответила картиной.
Это картина «Опять двойка», написанная в 1952 году советским художником Федором Решетниковым. Сюжет – бытовая зарисовка обычной советской семьи середины XX века: грустный мальчик приходит из школы и рассказывает маме с сестрой, что снова получил двойку. Изначально Решетников задумывал радостную картину «Опять пятерка», но потом решил, что грустная эмоция более выразительна.
Картина хранится в Третьяковке.
Новый сезон ФНЛ стартует 1 августа. Через неделю после окончания РПЛ.
«Оренбург» вылетает в ФНЛ второй раз за три года. До этого клуб играл в ФНЛ три года (вышли туда из ПФЛ), но под именем «Газовик».