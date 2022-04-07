Помните стереокартинки? Как они работают, полезны ли для зрения и как их правильно смотреть

Как работают стереокартинки?

Принцип стереокартинки простой: два изображения находятся рядом. Одно смещено чуть влево, другое – чуть вправо. Если смотреться на такую картинку, то скоро мозг соединит обе части в единую композицию.

Стереоскопия была популярной в XIX веке, когда людям захотелось добавить плоским фотографиям визуальной глубины. Развлечение той эпохи – рассматривание картин через стереоскоп.

Выпускались даже целые книги с набором стереокартинок. Считалось, что объемные изображения позволяют лучше понять географию и культуру других стран. В XX веке благодаря этой технологии появилось явление 3D-изображений.