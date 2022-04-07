Помните стереокартинки? Как они работают, полезны ли для зрения и как их правильно смотреть
Как работают стереокартинки?
Принцип стереокартинки простой: два изображения находятся рядом. Одно смещено чуть влево, другое – чуть вправо. Если смотреться на такую картинку, то скоро мозг соединит обе части в единую композицию.
Стереоскопия была популярной в XIX веке, когда людям захотелось добавить плоским фотографиям визуальной глубины. Развлечение той эпохи – рассматривание картин через стереоскоп.
Выпускались даже целые книги с набором стереокартинок. Считалось, что объемные изображения позволяют лучше понять географию и культуру других стран. В XX веке благодаря этой технологии появилось явление 3D-изображений.
Стереокартинки полезны для зрения?
- Качественных исследований о том, как просмотр стереокартинок влияет на зрение, нет. Но в интернете можно найти мнения офтальмологов, которые подтверждают: да, стереокартинки действительно хорошо влияют на зрение.
- Повышается четкость зрения.
- Улучшается кровообращение, которое питает глазные ткани.
- Развиваются навыки стереоскопического зрения (человек точнее оценивает объем и форму фигру, положение в пространстве, расстояние до объектов).
Но больше стереокартинки позволяют диагностировать проблемы со зрением. По статистике, до 12% людей не воспринимают такие изображения. У 30% планеты – слабое стереоскопическое зрение. Оно развивается в детстве и бывает побочным эффектом при косоглазии. Но это лечится через ортоптику.
Как правильно смотреть стереокартинки?
Есть три основных способа.
- Поднесите распечатанную картинку (или подойти вплотную к экрану) максимально близко к лицу и смотрите. Далее плавно отдаляйтесь от картинки (глаза при этом неподвижны) на 20-30 см.
- Взгляните на картинку с расстояния 30-70 см. Потом поднесите к картинке указательный палец и постепенно отводите его на расстояние 10-25 см от картинки. Смотреть нужно на палец, смещая центр зрения до 2-4 см от пальца, на меняя фокусировки, будто вы все еще смотрите на палец.
- Смотрите отрешенным взглядом, не ищите деталей. Скоро появится скрытое изображение.