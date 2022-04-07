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Помните стереокартинки? Как они работают, полезны ли для зрения и как их правильно смотреть

Как работают стереокартинки?

Принцип стереокартинки простой: два изображения находятся рядом. Одно смещено чуть влево, другое – чуть вправо. Если смотреться на такую картинку, то скоро мозг соединит обе части в единую композицию.

Стереоскопия была популярной в XIX веке, когда людям захотелось добавить плоским фотографиям визуальной глубины. Развлечение той эпохи – рассматривание картин через стереоскоп.

Выпускались даже целые книги с набором стереокартинок. Считалось, что объемные изображения позволяют лучше понять географию и культуру других стран. В XX веке благодаря этой технологии появилось явление 3D-изображений.

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Стереокартинки полезны для зрения?

  • Качественных исследований о том, как просмотр стереокартинок влияет на зрение, нет. Но в интернете можно найти мнения офтальмологов, которые подтверждают: да, стереокартинки действительно хорошо влияют на зрение.
  • Повышается четкость зрения.
  • Улучшается кровообращение, которое питает глазные ткани.
  • Развиваются навыки стереоскопического зрения (человек точнее оценивает объем и форму фигру, положение в пространстве, расстояние до объектов).

Но больше стереокартинки позволяют диагностировать проблемы со зрением. По статистике, до 12% людей не воспринимают такие изображения. У 30% планеты – слабое стереоскопическое зрение. Оно развивается в детстве и бывает побочным эффектом при косоглазии. Но это лечится через ортоптику.

Как правильно смотреть стереокартинки?

Есть три основных способа.

  • Поднесите распечатанную картинку (или подойти вплотную к экрану) максимально близко к лицу и смотрите. Далее плавно отдаляйтесь от картинки (глаза при этом неподвижны) на 20-30 см.
  • Взгляните на картинку с расстояния 30-70 см. Потом поднесите к картинке указательный палец и постепенно отводите его на расстояние 10-25 см от картинки. Смотреть нужно на палец, смещая центр зрения до 2-4 см от пальца, на меняя фокусировки, будто вы все еще смотрите на палец.
  • Смотрите отрешенным взглядом, не ищите деталей. Скоро появится скрытое изображение.

Где смотреть стереокартинки

Есть много сайтов со стереокартинками: раз, два, три, четыре, пять.

Все фото: zumapress, PHOC000002 / global look press
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