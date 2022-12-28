Как понять «Черный квадрат» Малевича – большой разбор

Появление «Черного квадрата» считается поворотным моментом на пути от классического искусства с его устоявшимися нормами к современным направлениям – супрематизму, кубизму, футуризму. Их представители, включая Малевича, пытались порвать с традиционными представлениями. Консервативным современникам и старшему поколению их стихи казались набором слов, а картины – нелепой мазней без смысла.

Но именно «Черный квадрат» знают лучше и вспоминают чаще, чем самые популярные портреты, натюрморты и пейзажи звезд живописи XVIII–XIX веков. Его интерпретируют не только с художественной, но и с философской точки зрения. Из возмутительной провокации он превратился в символ эпохи. Как напоминание, какие страсти владели людьми в начале самого турбулентного столетия в истории человечества. А еще – о надеждах и мечтах, которые не сбылись.

Некоторые интерпретаторы относились к работе Малевича с почти сверхъестественным ужасом или отвращением. Как к предвестнику гибели всех ценностей, еще недавно казавшихся незыблемыми не только в культуре и искусстве, но и в жизни.

Русский художник и критик Александр Бенуа писал: «Черный квадрат в белом окладе – это не простая шутка, не простой вызов, не случайный маленький эпизодик, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим названием мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели».

Что же настолько великого и ужасного в самой простой и одновременно самой сложной картине в истории живописи?

Молодые художники в начале XX века переосмысляли мир и реальность. Малевич придумал собственное направление

1915 год – время радикальных трансформаций в России и Европе. Индустриальный и технический прогресс вынуждали даже влиятельные монархии адаптироваться под социальные и экономические перемены. Те, у кого не получилось, сгорали в костре революции. Политические противоречия уже спровоцировали Великую войну (как называли Первую мировую до Второй) и вот-вот спровоцируют гибель Российской империи.

Представители интеллигенции остро ощущали перемены и пытались трансформировать искусство в соответствии с меняющимся миром. Самые радикальные мечтали порвать с привычными канонами в творчестве и жизни.

Одним из таких новаторов стал молодой художник Казимир Малевич. Он родился в Киеве в 1879 году в семье поляка Северина, который работал управляющим на сахарном заводе. Первым источником творческого вдохновения для Малевича стал образ взмывающей в небо птицы – знак свободы: в том числе от условностей и ограничений, принятых в творческом сообществе.

В подростковом возрасте Малевич посещал Киевскую рисовальную школу, затем работал чертежником и занимался живописью в Курске, а в 1907 году переехал в Москву. В училище живописи, ваянии и зодчества он не поступил, зато погрузился в историю искусства. Побывал в галереях известных коллекционеров и меценатов, познакомился с произведениями Моне, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо. Художники во Франции уже пытались изобрести новые формы выражения, альтернативные способы показывать привычные вещи.