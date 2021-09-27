Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона

Официально объявлено о старте нового сезона шоу «Ледниковый период». Участники уже начали тренировки. Старт съемок намечен на последние числа сентября.

Первая серия нового сезона проекта выйдет 2 октября 2021 года (суббота). В этот день Первый канал покажет ее в 17:35 по московскому времени.

В этом шоу звезды и фигуристы объединяются в пары, а потом показывают номера на льду. Судьи выставляют им оценки. Худшие пары выбывают из проекта.

Главное, что надо знать:

Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей

Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин

Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным