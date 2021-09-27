фигурное катание
Евгения Медведева
Алина Загитова
Шоу «Ледниковый период»: где и когда смотреть первую серию нового сезона
2 часа назад
Официально объявлено о старте нового сезона шоу «Ледниковый период». Участники уже начали тренировки. Старт съемок намечен на последние числа сентября.
Первая серия нового сезона проекта выйдет 2 октября 2021 года (суббота). В этот день Первый канал покажет ее в 17:35 по московскому времени.
В этом шоу звезды и фигуристы объединяются в пары, а потом показывают номера на льду. Судьи выставляют им оценки. Худшие пары выбывают из проекта.
Главное, что надо знать:
Загитова и Ягудин – ведущие нового сезона шоу «Ледниковый период». Траньков – один из судей
Состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период»: Сотникова, Медведева, Бородина, Милохин
Медведева выступит в шоу «Ледниковый период» в паре с Милохиным
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