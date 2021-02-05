Итоги жеребьевки на командном турнире фигуристов сборной России
В Москве проходит командный турнир фигуристов сборной России. Он называется «Кубок Первого канала». 5 февраля состоялись соревнования по прыжкам, где победила женская команда.
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
Дальше прошла жеребьевка. Алина Загитова и Евгения Медведева – капитаны команд. 6 февраля состоится короткая программа, 7 – произвольная.
Команда Загитовой
Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.
Девушки: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Команда Медведевой
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк.
Девушки: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.
Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию