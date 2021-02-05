Командный турнир по фигурному катанию
Кубок Первого канала (фигурное катание)
фигурное катание
Евгения Медведева
Алина Загитова
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#Командный турнир по фигурному катанию #Алина Загитова #фигурное катание #Евгения Медведева #Кубок Первого канала (фигурное катание)

Итоги жеребьевки на командном турнире фигуристов сборной России

05 февраля, 20:26

SVEN SIMON/Global Look Press

В Москве проходит командный турнир фигуристов сборной России. Он называется «Кубок Первого канала». 5 февраля состоялись соревнования по прыжкам, где победила женская команда.

Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию

Дальше прошла жеребьевка. Алина Загитова и Евгения Медведева – капитаны команд. 6 февраля состоится короткая программа, 7 – произвольная.

Команда Загитовой

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев.

Девушки: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Команда Медведевой

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк.

Девушки: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию

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