Командный турнир по фигурному катанию
фигурное катание
Евгения Медведева
Алина Загитова
Команда Загитовой победила на командном турнире фигуристов сборной России
вчера, 20:55
Результаты командного турнира фигуристов сборной России:
- Команда Загитовой – 2634,95
- Команда Медведевой – 2606,21
«Кубок Первого канала» проходил с 5 по 7 февраля в Москве. Там участвовали почти все основные фигуристы сборной России.
Алена Косторная пропускала турнир, потому что не восстановилась после болезни. Алина Загитова и Евгения Медведева не выступали сами, но были капитанами команд.
5 февраля проходил прыжковый турнир. В нем победила женская команда.
Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается
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