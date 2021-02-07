Командный турнир по фигурному катанию
фигурное катание
Евгения Медведева
Алина Загитова
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#Командный турнир по фигурному катанию #Алина Загитова #фигурное катание #Евгения Медведева

Команда Загитовой победила на командном турнире фигуристов сборной России

вчера, 20:55

AFLO/Global Look Press

Результаты командного турнира фигуристов сборной России:

  • Команда Загитовой – 2634,95
  • Команда Медведевой – 2606,21

«Кубок Первого канала» проходил с 5 по 7 февраля в Москве. Там участвовали почти все основные фигуристы сборной России.

Алена Косторная пропускала турнир, потому что не восстановилась после болезни. Алина Загитова и Евгения Медведева не выступали сами, но были капитанами команд.

5 февраля проходил прыжковый турнир. В нем победила женская команда.

Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается

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