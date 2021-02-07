Команда Загитовой победила на командном турнире фигуристов сборной России

Результаты командного турнира фигуристов сборной России:

Команда Загитовой – 2634,95

Команда Медведевой – 2606,21

«Кубок Первого канала» проходил с 5 по 7 февраля в Москве. Там участвовали почти все основные фигуристы сборной России.

Алена Косторная пропускала турнир, потому что не восстановилась после болезни. Алина Загитова и Евгения Медведева не выступали сами, но были капитанами команд.

5 февраля проходил прыжковый турнир. В нем победила женская команда.

Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается