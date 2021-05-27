Алина Загитова
Загитова не выступит на ОИ-2022
час назад
В декабре-2019 Алина Загитова в последний раз выступила в официальном турнире – это был Гран-при Турина. С того момента она объявила о паузе в карьере и участвовала лишь в шоу.
Сейчас президенту Федерации фигурного катания России Александру Горшкову задали вопрос про участие Алины Загитовой на Олимпиаде-2022, которая состоится в Пекине. Горшков ответил:
«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться».
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