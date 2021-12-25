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Фигурное катание
Спортсмен
Алина Загитова
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Алина Загитова
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На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
17 февраля, 20:44
Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
1
#Камила Валиева
25 декабря 2021, 22:59
1
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
03 декабря 2021, 14:45
Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
#фигурное катание
01 декабря 2021, 18:40
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
01 октября 2021, 15:48
Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы
#Евгения Медведева
27 сентября 2021, 12:56
Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?
#фигурное катание
10 сентября 2021, 11:22
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
1
#фигурное катание
14 мая 2021, 13:42
1
Новая чемпионка фигурки в 15 лет прыгает четверные, попадает в Книгу Гиннесса и бьет баллы Загитовой
#Александра Трусова
22 сентября 2019, 16:55
Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью
1
#Алина Загитова
05 февраля 2021, 09:02
1
Загитова и Медведева – в гостях у Урганта. Мило поиграли с собаками и похвалили друг друга для конкурса
1
#Алина Загитова
05 февраля 2021, 00:05
1
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
1
#фигурное катание
20 января 2021, 21:38
1
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
1
#Софья Акатьева
12 ноября 2020, 18:41
1
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
13 января 2021, 22:15
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
3
#фигурное катание
26 декабря 2020, 15:50
3
В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
#Александра Трусова
21 ноября 2020, 23:44
Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
#Гран-при России
10 ноября 2020, 17:45
«Звезды на льду» – классика русского ТВ. Шоу прокачало всю фигурку в стране, а Ягудин и Плющенко попробовали парное катание
#фигурное катание
24 сентября 2020, 19:30
Фанаты Загитовой вывели тег #ЛюбимЗагитову в топ русского твиттера. Об этом писали даже в Японии
#Алина Загитова
10 сентября 2020, 19:04
Почему от Тутберидзе уходят фигуристки: семейные решения, ошибки в катании, скандалы
#Этери Тутберидзе
31 июля 2020, 23:15
Кто такой Сергей Розанов – тренер, который ушел вместе с Трусовой
5
#Сергей Розанов
06 мая 2020, 23:18
5
Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок
1
#Евгений Плющенко
06 мая 2020, 16:30
1
Как тренироваться дома – бесплатно и по программам: советы Роналду и Загитовой, бесшумные занятия и пачки упражнений от фитнес-тренеров
#Фитнес
06 апреля 2020, 12:52
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
28 декабря 2019, 18:59
На «Газпром Арене» выступила шестилетняя дочь Ротенберга. Покаталась вместе с Загитовой
#Арина Ротенберг
19 декабря 2019, 22:49
«Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать». Реакция на решение Загитовой
#Алина Загитова
14 декабря 2019, 13:31
У Загитовой скомканный сезон. Она проиграла конкуренцию и часто говорила о неудобных прыжках
#Алина Загитова
14 декабря 2019, 11:39
Почему Загитова больше не побеждает (и вряд ли уже победит)
#Алина Загитова
08 декабря 2019, 02:44
«Как будет поддержка?». Так выглядит идеальное интервью от идеальной фигуристки
#Алена Косторная
08 декабря 2019, 01:25
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
#Алина Загитова
22 марта 2019, 17:17
Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра
#Евгения Медведева
22 марта 2019, 15:59