Алина Загитова

Лента
Материалы
Новости
На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Валиева повторяет путь Загитовой: всего за полгода на взрослом уровне стала главной фигуристкой России и мира
1
#Камила Валиева
1
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
#КХЛ
Фигурное катание готовится к важнейшей реформе правил: запрет на 15-летних участниц на взрослом уровне. Россия выступает против
#фигурное катание
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы
#Евгения Медведева
Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?
#фигурное катание
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
1
#фигурное катание
1
Новая чемпионка фигурки в 15 лет прыгает четверные, попадает в Книгу Гиннесса и бьет баллы Загитовой
#Александра Трусова
Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью
1
#Алина Загитова
1
Загитова и Медведева – в гостях у Урганта. Мило поиграли с собаками и похвалили друг друга для конкурса
1
#Алина Загитова
1
«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
1
#фигурное катание
1
Прыгнула два четверных + тройной аксель и переписала историю фигурки. Акатьева родилась 07.07.07 и катается под Бьорк
1
#Софья Акатьева
1
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
3
#фигурное катание
3
В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
#Александра Трусова
Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
#Гран-при России
«Звезды на льду» – классика русского ТВ. Шоу прокачало всю фигурку в стране, а Ягудин и Плющенко попробовали парное катание
#фигурное катание
Фанаты Загитовой вывели тег #ЛюбимЗагитову в топ русского твиттера. Об этом писали даже в Японии
#Алина Загитова
Почему от Тутберидзе уходят фигуристки: семейные решения, ошибки в катании, скандалы
#Этери Тутберидзе
Кто такой Сергей Розанов – тренер, который ушел вместе с Трусовой
5
#Сергей Розанов
5
Конфликт Плющенко и Тутберидзе: обвинения во лжи, хамстве и переманивании спортсменок
1
#Евгений Плющенко
1
Как тренироваться дома – бесплатно и по программам: советы Роналду и Загитовой, бесшумные занятия и пачки упражнений от фитнес-тренеров
#Фитнес
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
На «Газпром Арене» выступила шестилетняя дочь Ротенберга. Покаталась вместе с Загитовой
#Арина Ротенберг
«Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: я хочу соревноваться, я хочу побеждать». Реакция на решение Загитовой
#Алина Загитова
У Загитовой скомканный сезон. Она проиграла конкуренцию и часто говорила о неудобных прыжках
#Алина Загитова
Почему Загитова больше не побеждает (и вряд ли уже победит)
#Алина Загитова
«Как будет поддержка?». Так выглядит идеальное интервью от идеальной фигуристки
#Алена Косторная
Теперь Загитова выиграла все! Такого в истории российской фигурки еще не было
#Алина Загитова
Медведева показала лучшие эмоции ЧМ. Не помешала даже травма бедра
#Евгения Медведева