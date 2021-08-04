Первое золото Украины – темнокожий борец, который заседает в Раде от партии Зеленского и танцует гопак после побед
Жан Беленюк – первый украинец, который выиграл золото на Олимпиаде-2020. Он победил в финале греко-римской борьбы и запомнился победным танцем.
Вы уже поняли, что Беленюк – необычный и яркий. Вот быстрые истории, чтобы познакомиться с ним.
🇷🇼 Беленюк родился в Киеве и видел отца из Руанды только на фотографиях. Он погиб скоро после завершения гражданской войны между народами тутси и хуту, когда его сын еще не родился. Беленюк не общался даже с родственниками из Руанды, называет Украину своей родиной.
☔️ Уже с 13 лет Беленюк работает. Детство у него получилось бедным, в семье были только мама и бабушка: «Мы ходили в секонд-хенд, имея только 20 гривен».
👵 Больше всего в жизни Беленюк как раз благодарен маме и особенно бабушке: «Она штопала мне колготки в детском саду, и у меня были толстые заплаты на коленях. Моя бабушка была необыкновенным человеком. Я больше не видел людей с такой силой воли. Она сделала последний вздох на моих глазах. Инсульт».
❌ В борьбу Беленюк пришел вместе с другом в девять лет. Только тогда он впервые ощутил, что такое расизм: «В свое время я тренировался с парнем, который был убежденным расистом. Свастика по всему телу, все дела. Он был старше меня лет на семь-восемь, ему было за двадцать, а мне – лет пятнадцать. Было, конечно, тяжеловато.»
🤼♂️ Мог выступать за Азербайджан и Россию. Беленюк рассказывал, что конкретно сменить гражданство предлагали в Азербайджане, но что-то остановило – и Беленюк навсегда выбрал Украину.
🎤 Однажды украинские медиа распространили слух, что Беленюк сменит гражданство. Он был недоволен, что его слова переврали, а потом еще троллил журналистов, поздравляя с их профессиональным праздником: «Меня не всегда интересует мнение интервьюируемых мной людей, поэтому я мог бы стать успешным журналистом».
🇺🇦 🇷🇺 В 2018-м в России проходил чемпионат Европы по борьбе. Украина не пустила туда свою команду. Беленюк злился и открыто протестовал. В итоге федерация и спортсмены продавили свое решение – Украина поехала в Россию, но Беленюк ничего не выиграл.
🕺 Танцы – любовь Беленюка, занимался в детстве. В его инстаграме есть нарезка, где его танцы как будто комментирует жюри шоу «Танцы со звездами». Но Беленюк дозирует исполнение гопака – только после побед.
🏢 В 2019-м Беленюк вступил в партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа». В Верховной раде его должность – заместитель председателя по вопросам молодежи и спорта. В 2020-м Беленюк попал в список из 849 украинцев, которые попали под экономические санкции России.
🏠 Беленюк в 2020-м выиграл приз «Спортсмен года Украины» и на вручении премии заострил внимание на проблеме – у биатлониста Дмитрия Пидручного нет своего жилья. Через пару месяцев он получил сертификат на покупку квартиры.
❗️ В политике Беленюк избегает резких высказываний. В 2014-м он говорил, что поддерживает Украину в конфликте с Россией, но в чем-то понимает другую сторону и против политизации спорта.
🥇 После прихода в политику Беленюк сразу сказал, что не откажется от мечты – он обязательно поедет в Токио. Но из-за уплотненного графика стало очень сложно: «Бывало, что во время двухчасовых перерывов между заседаниями успевал съездить на тренировку и вернуться на работу. Политика и спорт занимают почти все время».