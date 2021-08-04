Первое золото Украины – темнокожий борец, который заседает в Раде от партии Зеленского и танцует гопак после побед

🇷🇼 Беленюк родился в Киеве и видел отца из Руанды только на фотографиях. Он погиб скоро после завершения гражданской войны между народами тутси и хуту, когда его сын еще не родился. Беленюк не общался даже с родственниками из Руанды, называет Украину своей родиной.

☔️ Уже с 13 лет Беленюк работает. Детство у него получилось бедным, в семье были только мама и бабушка: «Мы ходили в секонд-хенд, имея только 20 гривен».

👵 Больше всего в жизни Беленюк как раз благодарен маме и особенно бабушке: «Она штопала мне колготки в детском саду, и у меня были толстые заплаты на коленях. Моя бабушка была необыкновенным человеком. Я больше не видел людей с такой силой воли. Она сделала последний вздох на моих глазах. Инсульт».