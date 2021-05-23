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В Китае на марафоне погиб 21 человек. Причина – погодные условия: резкое снижение температуры, дождь и сильный ветер

3 часа назад

На северо-западе Китая в провинции Ганьсу проходил марафон, на который заявились 172 человека. Марафон проходил в горной местности и при плохих условиях.

Мероприятие началось в 13:00 по местному времени. С того момента погода резко ухудшилась: температура упала до 0 градусов, шли ледяные дожди с градом – все это сопровождалось сильными ветрами.

Некоторые марафонцы, с которыми удалось восстановить связь, сообщили о плохом самочувствии – Global Times пишет, что они получили обморожения. Гонка была приостановлена. Организаторы отправили спасателей для возвращения марафонцев.

Из 172 участников только 151 вернулись живыми – 8 из них отправились в больницу, но сейчас они находятся в стабильном состоянии. 21 спасти не удалось.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Global Times
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