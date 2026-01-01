бег

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Выбежать марафон из двух часов почти нереально. Это второй раз попробует кениец
#Элиуд Кипчоге
Четыре года бана для тренера олимпийского чемпиона-бегуна. Замешано в деле и руководство Nike
#Альберто Саласар
Правда, что кенийцы лучшие в беге из-за генетики? Отвечают ученые, экономика и биографии чемпионов
#Кения