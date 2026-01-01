бег

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Олимпиада 2020
Кения впервые с 1988 года не выиграла золото в беге на 3000 м с барьерами у мужчин. До этого побеждала восемь раз подряд
#Олимпиада-2020
Разное
В Китае на марафоне погиб 21 человек. Причина – погодные условия: резкое снижение температуры, дождь и сильный ветер
#бег