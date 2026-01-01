Филадельфия

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Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
#Джеймс Харден
Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса
#Джеймс Харден
У Симмонса было больше девушек, чем трехочковых попаданий. Так фанаты «Филадельфии» ненавидят бывшего лидера, который поругался с клубом – но не ушел
#Бен Симмонс
Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
#Хавьер Мендес
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Лиллард взрывает НБА: ругается и мирится, набирает по 50-60 и забивает от соперника
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#Дэмиан Лиллард
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Эмбиид бунтует против «Филадельфии»: открыто критикует игру, а фанаты свистят и оскорбляют
#Джоэл Эмбиид
Батлер однажды сказал, что никогда не наденет майку «Майами». Угадайте, куда он перешел?
#Джимми Батлер
Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»
#НБА
Оргазмический бросок Кавая за 0,5 секунды до конца серии. Мир в восторге
#Кавай Леонард
Лидер «Филадельфии» никогда не забрасывал трехочковые. Над ним смеются, а он при этом важная звезда
#Бен Симмонс
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
#НБА
#НБА
Решающий бросок Батлера – мем. Смотрите, как он присел
#НБА
#НБА