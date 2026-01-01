Филадельфия

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Баскетбол
«Филадельфия» отстранила Симмонса на одну игру из-за его поведения. Тренер сказал, что тот не работал на занятии
#НБА
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Матч «Филадельфии» и «Оклахомы» перенесен из-за коронавируса за несколько часов до начала
#НБА
Баскетбол
Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Дуайт Ховард подпишет контракт с «Филадельфией». Он писал, что останется в «Лейкерс»
#Дуайт Ховард
Хоккей
Клубы НХЛ сыграли первые матчи после паузы из-за коронавируса
#НХЛ
Хоккей
Шикарный гол русского защитника в НХЛ: финт, бросок, победа в овертайме
#Иван Проворов
Баскетбол
«Клипперс» отыграли у «Голден Стэйт» 31 очко. Это самый большой камбэк в истории плей-офф НБА
#НБА
Хоккей
Защитник «Филадельфии» ударил клюшкой по голове Кучерова. Его дисквалифицировали
#Никита Кучеров