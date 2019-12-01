Иван Проворов
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#Иван Проворов #НХЛ #Хоккей #Монреаль (х) #Филадельфия

Шикарный гол русского защитника в НХЛ: финт, бросок, победа в овертайме

01 декабря 2019, 09:47

У «Филадельфии» сейчас все хорошо: идет на 4 месте в таблице Восточной конференции (отставание от третье строчки всего в одно очко), показывает четырехматчевую победную серию. В последнем матче (против «Монреаля») были бы непонятные перспективы, если бы не красивая шайба защитника Ивана Проворова в овертайме.

У Проворова в этом сезоне тоже все отлично: он уже в трех матчах подряд набирает очки («1+2» по «гол+пас». Всего 17 очков в 27 матчах по этой системе), а шайба «Монреалю» стала для него шестой в этом сезоне.

Защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен сказал: «Уже не первый сезон Проворов является важной частью «Филадельфии». Очень хорошо, что в нашем составе есть такой хоккеист. Надеюсь, все вместе мы проведем успешный сезон». Проворов только подтверждает тезис своей статистикой.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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