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#НБА #коронавирус #баскетбол #Оклахома-Сити #Филадельфия

Матч «Филадельфии» и «Оклахомы» перенесен из-за коронавируса за несколько часов до начала

час назад

Игра «Филадельфии» и «Оклахомы» должна была начаться в 3:00 по Москве 18 января.

За несколько часов до ее начала она была отменена. Причина – «Филадельфия» не нашла восемь игроков для ее проведения согласно коронавирусному протоколу.

Это уже 14-й по счету отмененный матч в НБА в этом сезоне.

Ранее НБА утвердила поправки. Согласно им, игроки и сотрудники команд обязаны находиться дома, а покидать его только для поездки на матч или тренировку или при чрезвычайных обстоятельствах.

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