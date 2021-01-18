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Матч «Филадельфии» и «Оклахомы» перенесен из-за коронавируса за несколько часов до начала
час назад
Игра «Филадельфии» и «Оклахомы» должна была начаться в 3:00 по Москве 18 января.
За несколько часов до ее начала она была отменена. Причина – «Филадельфия» не нашла восемь игроков для ее проведения согласно коронавирусному протоколу.
Это уже 14-й по счету отмененный матч в НБА в этом сезоне.
Ранее НБА утвердила поправки. Согласно им, игроки и сотрудники команд обязаны находиться дома, а покидать его только для поездки на матч или тренировку или при чрезвычайных обстоятельствах.
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