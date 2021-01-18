Матч «Филадельфии» и «Оклахомы» перенесен из-за коронавируса за несколько часов до начала

Игра «Филадельфии» и «Оклахомы» должна была начаться в 3:00 по Москве 18 января.

За несколько часов до ее начала она была отменена. Причина – «Филадельфия» не нашла восемь игроков для ее проведения согласно коронавирусному протоколу.

Это уже 14-й по счету отмененный матч в НБА в этом сезоне.