НХЛ
Анахайм
Футбольный гол в НХЛ – игрок идеально навесил (!) на клюшку партнера
3 часа назад
«Анахайм» в итоге победил 2:0, и все продолжили обсуждать шайбу. «Анахайм» реагирует эмоционально – и меняет картинку в профиле твиттера: вместо логотипа удивленное лицо Зеграса.
И он до сих пор в шоке.
В интервью Зеграс говорит: «Я все еще не могу поверить, что это сработало. Я пробовал это пару раз и даже близко не получалось. Для него [Милано] поймать шайбу в воздухе и ударить под перекладину было невероятно сложно. Не знаю, сколько парней было готово к этому пасу, но Милано ждал».
Майкл Джордан не особо смотрит хоккей, но тоже оценил.
И такие шайбы раньше видели только в игре NHL 2006.
Но в реальности такой гол был близок. НХЛ напомнила о похожем моменте, где ассист чуть не отдал Павел Дацюк.
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