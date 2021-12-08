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#НХЛ #Анахайм

Футбольный гол в НХЛ – игрок идеально навесил (!) на клюшку партнера

3 часа назад

«Анахайм» в матче НХЛ против «Баффало» забил самый необычный гол сезона.

Тревор Зеграс поймал шайбу на клюшку и из-за ворот аккуратно подбросил. Сонни Милано забил с чудо-передачи.

«Анахайм» в итоге победил 2:0, и все продолжили обсуждать шайбу. «Анахайм» реагирует эмоционально – и меняет картинку в профиле твиттера: вместо логотипа удивленное лицо Зеграса. 

И он до сих пор в шоке. 

В интервью Зеграс говорит: «Я все еще не могу поверить, что это сработало. Я пробовал это пару раз и даже близко не получалось. Для него [Милано] поймать шайбу в воздухе и ударить под перекладину было невероятно сложно. Не знаю, сколько парней было готово к этому пасу, но Милано ждал».

Майкл Джордан не особо смотрит хоккей, но тоже оценил. 

И такие шайбы раньше видели только в игре NHL 2006.

Но в реальности такой гол был близок. НХЛ напомнила о похожем моменте, где ассист чуть не отдал Павел Дацюк

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