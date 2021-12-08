Футбольный гол в НХЛ – игрок идеально навесил (!) на клюшку партнера

В интервью Зеграс говорит: «Я все еще не могу поверить, что это сработало. Я пробовал это пару раз и даже близко не получалось. Для него [Милано] поймать шайбу в воздухе и ударить под перекладину было невероятно сложно. Не знаю, сколько парней было готово к этому пасу, но Милано ждал».