Иван Проворов
НХЛ
Филадельфия (х)
У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем
5 часов назад
Иван Проворов – 24-летний защитник из «Филадельфии». Он перешел в клуб в 2016 году. По данным официального сайта НХЛ, с момента подписания контракта он сыграл 400 матчей. НХЛ пишет, что все эти встречи он отыграл без перерыва.
Факты вокруг достижения Проворова:
- Первый русский хоккеист в истории НХЛ с такой серией.
- Восьмой игрок в истории лиги с таким показателем.
Вот топ-8:
1. Билли Харрис («Нью-Йорк Айлендерс») – 576 игр подряд.
2. Дуг Джарвис («Монреаль») – 560.
3. Энди Хебентон («Нью-Йорк Рейнджерс») – 560.
4. Мюррей Мердок («Нью-Йорк Рейнджерс») – 508.
5. Дон Левер («Ванкувер») – 437.
6. Бобби Карпентер («Вашингтон») – 422.
7. Дэйв Типпет («Хартфорд») – 419.
8. Иван Проворов («Филадельфия) – 400.
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