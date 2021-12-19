У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем

Иван Проворов – 24-летний защитник из «Филадельфии». Он перешел в клуб в 2016 году. По данным официального сайта НХЛ, с момента подписания контракта он сыграл 400 матчей. НХЛ пишет, что все эти встречи он отыграл без перерыва.

Факты вокруг достижения Проворова:

Первый русский хоккеист в истории НХЛ с такой серией.

Восьмой игрок в истории лиги с таким показателем.

Вот топ-8:

1. Билли Харрис («Нью-Йорк Айлендерс») – 576 игр подряд.

2. Дуг Джарвис («Монреаль») – 560.

3. Энди Хебентон («Нью-Йорк Рейнджерс») – 560.

4. Мюррей Мердок («Нью-Йорк Рейнджерс») – 508.

5. Дон Левер («Ванкувер») – 437.

6. Бобби Карпентер («Вашингтон») – 422.

7. Дэйв Типпет («Хартфорд») – 419.

8. Иван Проворов («Филадельфия) – 400.